Houston 1836 - Kansas City Wizards maçı istatistikleri

ABD MLS maçında Houston 1836 ile Kansas City Wizards, 05 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 04:00. Houston 1836 27 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Kansas City Wizards 33 puanda ve 9. sırada. Houston 1836, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Kansas City Wizards son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 439. İddaa'da Houston 1836 kazanır 1.80, berabere biter 3.20, Kansas City Wizards kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Houston 1836 son haftadaki Kansas City Wizards müsabasında 4-2 kazandı.

Kansas City Wizards ise Houston 1836 karşılaşmasında 4-2 yenildi.

Houston 1836, evinde 6 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 25 gol atıp 14 gol yedi.

Kansas City Wizards ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kansas City Wizards, 15 gol atarken 16 gol yedi.

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