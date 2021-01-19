"Hrant Dink daha gömülmeden gerçekler ortaya çıkmıştı"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

"Hrant Dink daha gömülmeden gerçekler ortaya çıkmıştı"

Gazeteci Nedim Şener, Hrant Dink suikastının Ergenekon kumpasının başlaması için terör örgütü FETÖ'nün yol verdiği bir cinayet olduğunu söyledi.

AA

19 Ocak 2007'deki Dink cinayetinin ardından yaptığı araştırmalarla o dönem FETÖ'nün emniyet yapılanmasındaki etkin isimlerin oynadığı rolü ve bu kişilerin cinayete adeta yol verdiklerini belgeleriyle ortaya koyan gazeteci Nedim Şener, terör örgütü FETÖ'nün emniyet ve yargıdaki isimleri tarafından hedef haline getirilerek gözaltına alındı ve tutuklandı. Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen ve hakkında açılan davada beraatine karar verilen Şener, o zaman yaşadıklarını ve cinayetin faillerinin ortaya çıkarılmasıyla ilgili yaptığı çalışmaları AA muhabirine anlattı.

- "Sanık ifadeleri, iddianameye alınmadı"

Şener, Dink cinayetine ilişkin araştırma yaptığı sırada dava dosyasını okuduğunu, sanıkların ifadelerinde FETÖ'cülerin ismini gördüğünü ancak bu ifadelerin iddianameye alınmadığını belirterek, "Aslında bütün gerçekler, Hrant Dink daha gömülmeden ortaya çıkmıştı. Dink 19 Ocak'ta öldürüldü, 23 Ocak'ta defnedildi. O süre içinde yakalanan sanıklar aslında birçok gerçeği anlatmıştı, dava dosyasında bunların hepsi yer aldı ama iddianameye yansımadı. Dosyanın ekleri arasında kaldı. O ekleri okumakla bunlara vakıf oldum ve ben bu kanaate vardım. İddianamede sadece katil ve etrafındaki isimler vardı. Ancak iyi de bu işin içinde Fetullahçılar var. Bu hakikat aslında Hrant Dink daha gömülmeden ortaya çıkmıştı." diye konuştu.

- "Aydınlatmaya çalıştığım cinayetin faili gibi göstermeye çalıştılar"

Dink suikastında, katilden daha çok kendisi hakkında tutuklama talebinde bulunulduğunu dile getiren Şener, şöyle devam etti:

"Katile 20 yıl hapis cezası istenirken benim aleyhime 28 yıl ceza istediler. Orada bir şey tutturamadılar çünkü gerçek çok güçlüydü orada, mahkeme beraat vermek zorundaydı. Aydınlatmaya çalıştığım bir cinayetin faili gibi göstermeye çalıştılar, bundan daha korkunç bir suçlama olamaz. Öldürseler beni çok daha şerefli olurdu. Ergenekon davasında sanıktım ya, daha sonra FETÖ'cülerin yargılandığı davada tam 8 saat tanıklık yaptım. Onlar arkamda, ben ön tarafta, onların işlediği suçları yüzlerine karşı anlattım. 'İşte Allah'ın adaleti' dedim. Bunu kul ayarlayamaz. Birisi böyle bir senaryo yazsa kimse inanamaz. Bir cinayeti aydınlatmak isteyen gazeteci, daha sonra o cinayeti işlediği iddia edilen örgütün üyesi diye tutuklanacak, o kumpastan sağ çıkacak, sonra ona kumpas kuranlar yargılanacaklar ve o gazeteci gidip onların davasında tanık olarak ifade verecek. Bunu hiçbir senarist yazamaz. Bu ancak ilahi bir adaletle sağlanır."

- Suikastın üstünü örtmeye çalıştılar

Nedim Şener, kitabında, o dönem Dink cinayetini sözde soruşturanların FETÖ'cü olduğunu kaleme aldığını hatırlatarak, suikastın arkasında da FETÖ'cülerin olduğunu ayrıca aynı örgüt elemanlarının cinayetin üstünün örtülmesinde görev aldıklarını yazdığını kaydetti.

2014 yılında açılan soruşturmayla beraber, yazdığı o isimlerin hepsinin daha sonra sanık olduğunu belirten Şener, "Dink cinayeti, Ergenekon kumpasının başlaması için FETÖ'nün yol verdiği bir cinayettir." dedi.

Hrant Dink cinayetinin içinde FETÖ'cülerin olduğunun anlaşılmasından sonra dış dünyanın davaya ilgisinin azaldığını anlatan Şener, "Ergenekon kumpası sürecinde Hrant Dink davası, yabancılar tarafından inanılmaz şekilde sahiplenildi. Dünyanın her yerinden avukatlar cüppeleriyle duruşmalara katıldılar. FETÖ'cülerin hakim olduğu dönemde Beşiktaş'ta özel yetkili mahkemelerde o mahkeme süreçlerine adam sığmazdı. Beşiktaş'ta yürüyecek yer bulamazdınız ama 2014'ten sonra bu işin içinde FETÖ'cülerin olduğu ortaya çıktı, duruşmalar görülmeye başlandı ve şu an 10 kişi ya takip ediyor ya etmiyor." şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Fas Dışişleri Bakanı Libya toplantılarının amacını açıkladı
AJANS HABERLERİFas Dışişleri Bakanı'ndan Libya toplantıları ...