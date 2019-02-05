HSK Yargıtay'a 8 yeni üye seçti! İşte o isimler...

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Yargıtay’da halen emeklilik nedeniyle 16 üyelik boş bulunuyordu. Daha önce çıkarılan ve Yargıtay’ın daire ile üye sayısının azaltılmasını öngören yasa gereği boşalan üyeliklerin yarısı oranında üye seçimi yapılması hüküm altına alınmıştı.

Bu kapsamda HSK Genel Kurulu bugün 8 yeni Yargıtay üyesini belirlemek için seçim yaptı. Yeni Yargıtay üyeleri FETÖ ile mücadelede öne çıkan hakim savcılar arasından seçildi. İşte o isimler...

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Musa Yücel, Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Artunç, Ankara’da önemli darbe davalarına bakan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlarından Mustafa Yiğitsoy ve Zikrullah Özbağ, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Ayhan Ayan, Konya Adalet Komisyonu Başkanı Eyüp Mergen ve

İstanbul Bölge Adliye Mahkemeleri Başkanı İbrahim Temir Yargıtay üyesi seçildi.