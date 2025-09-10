Habertürk
        Haberler Spor Diğer HT Spor, 1. yaşını kutladı! - Diğer Haberleri

        HT Spor, 1. yaşını kutladı!

        Spor medyasına yeni bir soluk getiren HT Spor yayın hayatında 1 yılı geride bıraktı. HT Spor'un birinci yaşı, Can Medya Grubu binasında kutlandı. Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, HT Spor'un başarılı bir yılı geride bıraktığını söyledi.

        Giriş: 10.09.2025 - 19:03 Güncelleme: 10.09.2025 - 19:03
        Spor medyasına yeni bir soluk getiren HT Spor yayın hayatında 1 yılı geride bıraktı. HT Spor'un birinci yaşı, Can Medya Grubu binasında kutlandı.

        HT Spor'un 1. yılına özel pasta kesildi. HT Spor'un 1 yıllık yayın hayatını anlatan klip büyük beğeni topladı.

        Törene Can Medya Grubu yöneticileri de katıldı. Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, HT Spor'un başarılı bir yılı geride bıraktığını söyledi.

        HT Spor Genel Müdürü Semih Kaya ise daha büyük başarılara imza atacaklarını vurguladı.

        HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul, daha iddialı bir döneme girdiklerini söyledi.

        10 Eylül 2024’te yayın hayatına başlayan HT Spor, her branştan sıcak gelişmeler, çarpıcı röportajlar, dikkat çekici analizler, uzman isimlerden yorumlar ve detaylı dosya haberlerle izleyicileriyle buluştu.

