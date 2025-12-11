HT Spor'a iki ödül birden!

Türk sporunda 28 yıllık geçmişe sahip, binlerce sporcu yetiştirmiş ve dünya şampiyonları çıkarmış Bakırköy Ata Spor Kulübü, 2025 yılında sportif organizasyonlarda başarı göstermiş sporcu, yönetici, basın mensupları ile spor camiasına katkı sunan kişi ve kuruluşları ödüllendirdi.

Ataköy’de yer alan Olimpiyat Evi’nde gerçekleşen törene; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Mehmet Burak Anlatıcı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Sadık Vefa, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, eski bakanlardan Kürşad Tüzmen, Galatasaray eski başkanı Adnan Polat, eski teknik direktör Rasim Kara, eski Fenerbahçeli futbolcu Mustafa Arabacıbaşı, Kenan Sofuoğlu ile oğlu Zayn Sofuoğlu, teknik direktör Mehmet Topal, Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, oyuncu Erdem Kaynarca, TFF ve Göztepe eski yöneticisi Talat Papatya, iş insanı Corç Akdoğan, ilk Türk kadın hakem ve eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta, KVC Westerlo Başkanı Oktay Ercan’ın yanı sıra Özbekistan, Belçika, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İtalya, Bulgaristan, Abhazya Devleti, Rusya’dan sporcular ve çok sayıda davetli yer aldı.

SAİT BABAOĞLU: DÜNYA ŞAMPİYONALARINDA 75 MADALYA ELDE ETTİK

Bakırköy Ata Spor Kulübü Başkanı Sait Babaoğlu, kulübün 1997 yılında kurulduğunu ve dönemin kaymakamı tarafından desteklendiğini ifade ederek, dünya şampiyonlarının yetiştirilmesi sözünü verdiğini dile getirdi. Babaoğlu, “Dünya şampiyonalarında 75 madalya elde ettik. Bir amatör kulüp olarak dünyanın dört bir yanında şanlı marşımızı okutup bayrağımızı göndere çektirerek gururlandık. Türkiye dışında 7 ülkenin temsilcileri ile bu sene ödül törenimizi gerçekleştiriyoruz. Bu süreç yorucu bir süreçti 7-8 aydır jürimiz ile canla başla çalıştık. İnşallah Türk sporuna biraz daha katkı sunmak istedik. Katılım sağlayan bütün ülkelere teşekkür ediyoruz” dedi.

KENAN SOFUOĞLU: TOPRAK, ÜLKEMİZİN ALTIN ÇOCUĞU Toprak Razgatlıoğlu'nun acil bir işi çıktığı için katılamadığını ifade eden Kenan Sofuoğlu, "Toprak'ın selamlarını iletiyorum. MotoGP kariyerinde de böyle ödüllere sahip olacaktır. Ülkemizin altın çocuğu, popülaritesi çok yukarlarda. Federasyonumuzun sporcusu Allah da bize onu yetiştirmeyi nasip etti. Çok teşekkür ederiz" diye konuştu. ERDEM KAYNARCA: ÜLKEMİZİN EN KAPASİTELİ SPORCULARI YETİŞTİRECEĞİNE İNANIYORUM Lefter filmi ile beğenileri toplayan oyuncu Erdem Kaynarca, Lefter Vefa Ödülü'nün sahibi oldu. Kaynarca yaptığı açıklamada, "Bu kadar sporcunun içinde en alakasız ben gibi duruyorum ama Lefter'i oynamak paha biçilemezdi. Ülkemizin en kapasiteli sporcuları yetiştireceğine inanıyorum. Bu film de buna destek sağlamıştır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu. MEHMET TOPAL: ATA SPOR KULÜBÜ GİBİ BİR KULÜPTEN ÖDÜL ALMAK BÜYÜK GURUR Teknik direktör Mehmet Topal, "Ata Spor Kulübü gibi bir kulüpten ödül almak büyük gurur. Bütün ödül alan arkadaşlara başarılar diliyorum" dedi. ŞAHİKA ERCÜMEN: BU ANLAMLI ÖDÜL İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM Çok uzun süredir sporun içinde yer aldığını kaydeden Şahika Ercümen, "Çok inişli çıkışlı bir yolculuk oluyor. Işıltılı gecelerde bir araya geliyoruz ama arka planda çok fazla emek, mutluluk ve ter bir arada oluyor. Bir milli sporcu olarak bu anlamlı ödül için çok teşekkür ederim. Birlikte nice rekorlara" şeklinde konuştu. KÜRŞAD TÜZMEN: BU TARZ TÖRENLER TEŞVİKLERİN EN BÜYÜĞÜDÜR Eski bakanlardan Kürşad Tüzmen, "Emek verenlere teşekkür ederim. Senelerdir bu işe emek veren saliselerle kazananlar var. Bu tarz gecelerde görülmesi teşviklerin en büyüğüdür. Bizler de örnek olmaya çalışıyoruz. Ödül alanları tebrik ediyorum" dedi.

ADNAN POLAT: MİLLET OLARAK YARDIMCI OLMAK DURUMUNDAYIZ Galatasaray Kulübü eski Başkanı Adnan Polat, Mardin'de gerçekleştirdiği projeleri ile ödüle layık görüldü. Polat'a ödülünü, Halk Bankası Bölge Müdürü Ahmet Mustafa Doğan takdim etti. 15 sene önce Galatasaray Başkanı iken Mardin'e bir açılışa gittiğini hatırlatan Adnan Polat, "Tam sınırda Nusaybin diye bir kasaba var. Orada mütevazi bir spor tesisinin açılışını yaptık. Görüşmelerim sonucunda öğrendim ki 10-12 yaşındaki kızları evlendirip aynı yaştaki erkek çocuklarını ise teröre yönlendiriyorlarmış. Bu konuyu içselleştirdim ve süreci düzeltebilmek için hemen çalışmalara başladım. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Beyi ziyarete gittiğimde daha profesyonel çalışmalar yapabilmek için bir yer tahsisi istedim. Bir arazi tahsis edildi ve orada tesisimizi yaptık. Amacımız bölgedeki gençlerin hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerini destekleyecek bir yaşam alanı inşa etmekti. Su anda merkezimiz bölgedeki gençlerimize ve çocuklarımıza hizmet veriyor. Açılışımızda 3 bine yakın öğrencimiz bizi karşıladı çok güzel bir açılış yaptık. Dursun Özbek başkanımız da bizimle birlikteydi. Açılış zamanı iki çocuk öğrenci geldi Fenerbahçe formalı. Biri Dursun başkanın yanında gitti diğeri ise benim yanıma geldi. Bir ülkenin kalkınmasında önemli bir rol üstlenen gençlerimizin, sporun gücüyle yetişmeleri gerektiğine inanıyorum. Tüm iş insanlarını gençlerimizin yanında yer almaya ve onları sporla daha güçlü bir geleceğe taşımaya davet ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti olarak depremde 2 ay boyunca tek devlet, millet olduğumuzu gösterdik. Ancak 2 ay sonra unuttuk. Ben zaman zaman deprem bölgesine gidiyorum. Hala oradaki çalışmalar devam ediyor ve oradaki insanlarımız zorluklarla mücadele etmeye devam ediyor. Her şeyi devletten beklemeyelim biz millet olarak yardımcı olmak durumundayız. Bu akşamı düzenlediği için ise Sait Babaoğlu'na çok teşekkür ediyorum" dedi. MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ: YENİ ÇOCUKLAR KEŞFETMEYE ÇALIŞIYORUZ Yılın en başarılı federasyonu ödülünü alan Türkiye Voleybol Federasyonu Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Adnan Polat'a teşekkür ederek sözlerine başladı, "Türk voleybolunun dünya ve Avrupa'da zirvesindeyiz. Bizim temelimiz olan 6-12 yaş fabrika voleybolumuz var. Doğuda birçok noktada yeni çocuklar keşfetmeye çalışıyoruz. Sizin de tesislerinizi kullanmaya talibiz. Fabrika voleybolunu birlikte sürdürmek istiyoruz" diye konuştu. LALE ORTA: BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR GECE Yaşam boyu onur ödülü alan ilk Türk kadın hakem ve eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta, kendisi için özel bir gece olduğunu ifade ederek, "Hakemliğe başladığım zaman bir gazeteci 'neden hakemlik' diye sormuştu 'Ulu önder Atatürk'ün çağdaş Türkiye'sine yakışan bir yol izlediğim' için demiştim. Ata Spor Kulübü'nden ödül almak benim için çok önemli, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.