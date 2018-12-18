Çinli teknoloji üreticilerinden Huawei, şu ana kadar şirketin 25 adedin üzerinde ticari 5G kontratı imzaladığını ve 10 binden fazla 5. jenerasyon baz istasyonu dağıttığını duyurdu. Şirket, 25 adedi geçen kontrat sayısıyla, bu alanda dünyadaki en yüksek sayıya ulaştıklarını açıkladı.

Huawei'nin merkezinin bulunduğu Şenzen'deki basın toplantısında konuşan şirketin başkanı Ken Hu, geçen sene 92 milyar dolar olan cirolarının bu yıl sonunda 100 milyar doları geçmesini beklediklerini belirtti.

5G teknolojisiyle ilgili de basın toplantısında konuşan Ken Hu şu ifadeleri kullandı: "5G, bağlanırlığı bir platforma dönüştürecek. 5G ile tüm kablosuz erişim ağları iletişim hattı olmanın ötesine geçerek tüm insanlar ve nesneler i çin kusursuz, her yerde var olan ve sınırsız bağlantı sağlayacak."

Huawei, mobil telekom altyapısı pazarında Ericsson, Nokia, ZTE ve Samsung gibi şirketlerle rekabet halinde. Şirket kontratların detaylarıyla ilgili henüz bilgi vermedi. Geçen günlerde ABD'de faaliyet gösteren T-Mobile, her biri 3.5 milyar dolar değerinde iki kontratla Ericsson ve Nokia altyapılarını seçtiğini açıklamıştı.

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