Normalde basın karşısına çıkmayı çok fazla sevmeyen Huawei Kurucuve CEO'su Ren Zhengfei, ABD'nin şirketine yönelik yaptırımları sonrası sık sık röportaj vermeye başladı. Son olarak ABD'de Bloomberg televizyonuna konuşan Ren ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı son yaptırım kararlarına Çin hükümetinin Apple üzerinden bir misilleme yapmasını beklemediğini ve bunu istemediğini ifade etti. Ren Zhengfei "Öncelikle bir misilleme olmayacak. İkinci olarak, böyle bir misilleme olursa, bunu protesto edecek ilk kişi ben olurum" açıklamasında bulundu. Apple'ın kendisinin 'öğretmeni' olduğunu belirten Ren "Neden öğretmenime karşı hamlede bulunayım" dedi.

'KENDİ ÇÖZÜMLERİMİZİ ÜRETEBİLİRİZ'

Ren, bir misilleme istemediğini belirtse de Trump'ın yasaklarına karşı 'meydan okuyucu' bir tavrı olduğu da gözlerden kaçmadı. Ren, dünyanın en büyük telekom altyapısı sağlayıcısı ve en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi Huawei'nin yasaklara karşı kendi çözümlerini üretme kapasitesinin olduğunu vurguladı.

'BEN POLİTİKACI DEĞİLİM'

74 yaşındaki milyarder iş insanına, geçtiğimiz hafta Başkan Trump'ın yaptığı "Huawei, Çin ile yapılan ticaret görüşmelerinin parçası olabilir" açıklamasının sorulması üzerine ise "Ben politikacı değilim. Bence bu bir şaka olmalı. Çin-ABD ticaret savaşının bizimle ne alakası var" cevabını verdi. Ren Zhengfei'ye bunun üzerine ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini araması durumunda ne yapacağı soruldu. Ren bu soruya da "Görmezden gelirim. O zaman kiminle pazarlık yapacak? Telefonunu açmam. Ancak numaram zaten onda yok" şeklinde cevap verdi. Ren bunun yanında Trump'la ilgili "Tweetlerine bakıyorum ve gülüyorum. Çünkü bana göre sürekli kendisiyle çelişiyor" değerlendirmesinde bulundu.