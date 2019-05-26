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ABD yaptırımları sebebiyle Çinliler iPhone'u bırakıp Huawei alıyor

HABERTURK.COM

Çin medyası ülkede artan sayıda akıllı telefon kullanıcısının Apple'ın iPhone'undan vazgeçerek Huawei marka akıllı telefon almaya başladığını bildirdi. South China Morning Post'a konuşan eski bir iPhone kullanıcısı "Bugünlerde cebinden iPhone çıkarmak utanç verici bir hal aldı" dedi. Bunun yanında Çinli e-ticaret sitesi Tmall'da Huawei marka telefonların satışında yüzde 130'luk artış kaydedildi.

Huawei Çin

ABD'nin Çin ve Huawei'ye yönelik yaptırımları artan sayıda Çinli tüketicinin, Apple'ın iPhone'u yerine, Huawei marka akıllı telefonları tercih etmesine sebep oluyor. Hong Kong'da yayın yapan South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre ABD'nin hamleleri sebebiyle birçok Çinli yeni telefon alırken daha 'milliyetçi' düşünmeye başladı. Araştırma şirketi Counterpoint'in verilerine göre halihazırda geçtiğimiz yıl yüzde 9.1 olan iPhone'un Çin akıllı telefon pazarındaki payı yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.1'e düşmüştü. Yani bu düşüş Huawei'ye özel yaptırımlar gelmeden önce yaşanmıştı.

'YASAK SEVGİYİ ARTIRACAKTIR'

SCMP'nin haberine göre Çinliler ticaret savaşı yüzünden geçtiğimiz yıldan bu yana giderek daha az ABD ürünlerini tercih ederken, şimdi özel olarak Huawei'ye sahip çıkmaya başladı. IDC'nin Asya Pasifik Araştırma Direktörü Kiranjeet Kaur konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "ABD'nin yasağı Çinli tüketicilerin Huawei sevgisini artıracaktır" ifadelerini kullandı. SCMP haberinde yeni akıllı telefon alan tüketicilerin de görüşlerine yer verdi. 

KALBİNİN SESİNİ DİNLEDİ

Çin'in en büyük güneş enerjisi modülü üreticilerinden birinde yöneticilik yapan Wang Zhixin 10 yıldır iPhone kullandığını ancak artık bu sevdasından vazgeçtiğini dile getirdi. Ay başında üç yıldır kullandığı iPhone 7'yi artık değiştirmenin vaktinin geldiğini söyleyen Wang "Bu sefer Huawei P30 aldım. Ticaret savaşı ikliminde kalbim yerel markalara destek vermem gerektiğini söyledi. Kalbimi dinledim" ifadelerini kullandı. 

'CEBİNDEN iPHONE ÇIKARMAK UTANÇ VERİCİ'

Pekin'de bir telekom şirketinde çalışan Sam Li de uzun yıllar iPhone kullandıktan sonra Huwei marka akıllı telefona geçtiğini belirtti. Bunun duygusal bir karar olduğunu vurgulayan Sam Li "Bugünlerde cebinden iPhone çıkarmak utanç verici bir hal aldı. Özellikle de şirketin tüm yöneticileri Huawei kullanamaya başlamışken" dedi. Bunun yanında Çin'in Twitter benzeri platformu Weibo'da da son 1 haftada en çok tartışılan konulardan birisi ABD'nin Huawei yasakları oldu. Sitede 'Huawei'ye destek' ve 'Dayan Huawei' ifadeleri en çok kullanılan ifadeler oldu.

'TEKNOLOJİLERİ APPLE'DAN ÜSTÜN'

Bir kullanıcının "Huawei'ye geçin, ikiyüzlülerden nefret edin! 5G dönemi başlıyor. Huawei'nin Apple'a göre çok daha üstün teknolojileri var" mesajı ülkede en çok paylaşılan mesajlardan birisi oldu.  Çin devletinin sahibi olduğu Global Times gazetesinin baş editörü Hu Xijin ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada artık iPhone yerine Huawei marka telefon kullandığını belirterek "Ancak iPhone'umu çöpe atmayacağım. Yedek telefon olarak tutacağım. Huawei almamın nedeni bu şirkete haksız bir baskı uygulandığını düşünmem. Ancak herkes istediği telefonu kullanmakta özgürdür" dedi.

10 MİLYON TAKİPÇİYE ULAŞTI

Bu arada Çin medyasıülkede artan Huawei ilgisine dair bazı veriler de paylaştı. Buna göre 16 Mayıs'ta ABD'nin Huawei yaptırımlarını açıklamasının ardından Çinli e-ticaret sitesi Tmall'da Huawei ürünlerine hücum yaşandı. Sitenin yayımladığı verilere göre 18-20 Mayıs arasında yasaklar gelmeden önceki günlere göre Huawei marka akıllı telefon satışlarında yüzde 130'luk artış yaşandı. Bunun yanında söz konusu sitede markaları takip edebiliyorsunuz. Çin medyası Tmall'da Huawei'nin rekor bir artışla 10 milyon takipçiye ulaştığını bildirdi.   

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