Deutsche Bank geçtiğimiz hafta küresel fiyatlar ve yaşam standartlarını tespit etmek amacıyla hazırladığı 'Mapping the World's Prices 2019' raporunu yayımladı. Raporda dünyadaki belli başlı şehirler yaşam koşulları bakımından birbiriyle karşılaştırıldı. Raporda şehirlerde yaşayanların aylık ortalama net maaşları hesaplandı. Bunun yanında bazı ürünlerin farklı ülkelerdeki fiyatlarına yer verildi. Buna göre İstanbul'da yaşayanlar aylık ortalama 433 dolar net maaş alırken, 256 GB'lik bir iPhone XS almak isterse 1880 dolar ödüyor. Buna göre bir iPhone XS fiyatı İstanbul'da yaklaşık 4.3 maaşa denk geliyor. Bu da ortalama bir İstanbullunun iPhone XS almak için yemeden içmeden 130 gün çalışması gerektiği anlamına geliyor.

Şehir Ülke iPhone XS

fiyatı($) Aylık net

maaş($) iPhone XS fiyatı/

aylık maaş XS için kaç gün çalışmalı? Kahire Mısır 1.537 206 7,46 224 Lagos Nijerya 1.178 236 4,99 150 İstanbul Türkiye 1.880 433 4,34 130 Dhaka Bangladeş 1.545 375 4,12 124 Sao Paolo Brezilya 2.050 584 3,51 105 Buenos Aires Arjantin 1.776 527 3,37 101 Manila Filipinler 1.484 480 3,09 93 Mumbai Hindistan 1.635 592 2,76 83 Mexico City Meksika 1.477 635 2,33 70 Atina Yunanistan 1.591 853 1,87 56 Moskova Rusya 1.586 1.031 1,54 46 Lizbon Portekiz 1.502 1.013 1,48 44 Varşova Polonya 1.487 1.079 1,38 41 Kuala Lumpur Malezya 1.378 1.009 1,37 41 Şanghay Çin 1.423 1.184 1,20 36 Prag Çekya 1.492 1.256 1,19 36 Roma İtalya 1.514 1.526 0,99 30 Riyad Suudi Arabistan 1.333 1.473 0,90 27 Milano İtalya 1.514 1.721 0,88 26 Madrid İspanya 1.480 1.790 0,83 25 Viyana Avusturya 1.469 2.210 0,66 20 Edinburgh İskoçya 1.483 2.501 0,59 18 Brüksel Belçika 1.480 2.503 0,59 18 Stockholm İsveç 1.541 2.630 0,59 18 Paris Fransa 1.479 2.565 0,58 17 Seul Güney Kore 1.361 2.397 0,57 17 Helsinki Finlandiya 1.502 2.698 0,56 17 Dublin İrlanda 1.502 2.818 0,53 16 Amsterdam Hollanda 1.480 2.795 0,53 16 Frankfurt Almanya 1.469 2.784 0,53 16 Hong Kong Çin(özerk) 1.262 2.399 0,53 16 Toronto Kanada 1.331 2.597 0,51 15 Wellington Yeni Zelanda 1.455 2.865 0,51 15 Londra İngiltere 1.483 2.956 0,50 15 Kopenhag Danimarka 1.529 3.190 0,48 14 Singapur Singapur 1.386 2.900 0,48 14 Oslo Norveç 1.533 3.246 0,47 14 Dubai BAE 1.323 2.856 0,46 14 Tokyo Japonya 1.256 2.860 0,44 13 Sidney Avustralya 1.317 3.599 0,37 11 New York ABD 1.251 4.612 0,27 8 Zürih İsviçre 1.359 5.896 0,23 7 San Francisco ABD 1.251 6.525 0,19 6

EN UCUZU NİJERYA'DA

1880 dolarla Türkiye, Brezilya'nın ardından iPhone XS'in en pahalı olduğu ülke konumunda bulunuyor. Ancak Brezilya'nın Sao Paolo şehrinde ortalama aylık net kazanç 584 dolar olduğu için Brezilyalıların iPhone XS almak için 3.5 ay çalışması yetiyor.

Raporda değerlendirilen şehirlerden sadece Kahireliler ve Lagosluların bu akıllı telefonu almak için daha uzun süre çalışması gerekiyor. Lagos'ta 1180 dolarla iPhone XS diğer şehirlere göre daha ucuz olsa da maaşların düşüklüğü Nijerya'nın başkentini bu listede üst sıralara taşıyor.

6 GÜN ÇALIŞMALARI YETİYOR

Gelişmiş ülkelerde gelişmekte olan ülkelere göre maaşlar daha yüksek ve birkaç istisna dışında telefon fiyatları daha ucuz olduğu için buralardaki çalışanlar daha kısa sürede iPhone XS olabiliyor. Bu telefonu alabilmek için en az çalışması gerekenler ise Apple'ın Cupertino'daki genel merkezine 1 saatlik araba yolculuğuyla ulaşabilen San Franciscolular. Deeğerlendirmeye giren şehirler arasında San Francisco 6 bin 525 dolarla aylık ortalama net maaşların en yüksek şehir. Bu şehirde yaşayıp ortalama kazanca sahip olan birisinin iPhone XS almak için 6 gün çalışması yetiyor.