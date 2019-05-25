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Bir iPhone XS İstanbullunun 4.3 aylık emeğine bedel

HABERTURK.COM

Deutsche Bank verilerine göre İstanbullular ortalama ayda net 433 dolar maaş alırken bir 256 GB'lik iPhone XS'i 1.880 dolara alabiliyor. Bu da bir İstanbullunun söz konusu telefonu alabilmek için başka hiçbir harcama yapmadan 130 gün çalışması gerektiği anlamına geliyor. iPhone XS almak için en az çalışması gereken kişiler ise Apple genel merkezine 1 saat mesafede yaşayan San Franciscolular. Selim Karahan'ın haberi

iPhone XS

Deutsche Bank geçtiğimiz hafta küresel fiyatlar ve yaşam standartlarını tespit etmek amacıyla hazırladığı 'Mapping the World's Prices 2019' raporunu yayımladı. Raporda dünyadaki belli başlı şehirler yaşam koşulları bakımından birbiriyle karşılaştırıldı. Raporda şehirlerde yaşayanların aylık ortalama net maaşları hesaplandı. Bunun yanında bazı ürünlerin farklı ülkelerdeki fiyatlarına yer verildi. Buna göre İstanbul'da yaşayanlar aylık ortalama 433 dolar net maaş alırken, 256 GB'lik bir iPhone XS almak isterse 1880 dolar ödüyor. Buna göre bir iPhone XS fiyatı İstanbul'da yaklaşık 4.3 maaşa denk geliyor. Bu da ortalama bir İstanbullunun iPhone XS almak için yemeden içmeden 130 gün çalışması gerektiği anlamına geliyor.

ŞehirÜlkeiPhone XS
fiyatı($)		Aylık net
maaş($)		iPhone XS fiyatı/
aylık maaş		XS için kaç gün çalışmalı?
KahireMısır1.5372067,46224
LagosNijerya1.1782364,99150
İstanbulTürkiye1.8804334,34130
DhakaBangladeş1.5453754,12124
Sao PaoloBrezilya2.0505843,51105
Buenos AiresArjantin1.7765273,37101
ManilaFilipinler1.4844803,0993
MumbaiHindistan1.6355922,7683
Mexico CityMeksika1.4776352,3370
AtinaYunanistan1.5918531,8756
MoskovaRusya1.5861.0311,5446
LizbonPortekiz1.5021.0131,4844
VarşovaPolonya1.4871.0791,3841
Kuala LumpurMalezya1.3781.0091,3741
ŞanghayÇin1.4231.1841,2036
PragÇekya1.4921.2561,1936
Romaİtalya1.5141.5260,9930
RiyadSuudi Arabistan1.3331.4730,9027
Milanoİtalya1.5141.7210,8826
Madridİspanya1.4801.7900,8325
ViyanaAvusturya1.4692.2100,6620
Edinburghİskoçya1.4832.5010,5918
BrükselBelçika1.4802.5030,5918
Stockholmİsveç1.5412.6300,5918
ParisFransa1.4792.5650,5817
SeulGüney Kore1.3612.3970,5717
HelsinkiFinlandiya1.5022.6980,5617
Dublinİrlanda1.5022.8180,5316
AmsterdamHollanda1.4802.7950,5316
FrankfurtAlmanya1.4692.7840,5316
Hong KongÇin(özerk)1.2622.3990,5316
TorontoKanada1.3312.5970,5115
WellingtonYeni Zelanda1.4552.8650,5115
Londraİngiltere1.4832.9560,5015
KopenhagDanimarka1.5293.1900,4814
SingapurSingapur1.3862.9000,4814
OsloNorveç1.5333.2460,4714
DubaiBAE1.3232.8560,4614
TokyoJaponya1.2562.8600,4413
SidneyAvustralya1.3173.5990,3711
New YorkABD1.2514.6120,278
Zürihİsviçre1.3595.8960,237
San FranciscoABD1.2516.5250,196

EN UCUZU NİJERYA'DA

1880 dolarla Türkiye, Brezilya'nın ardından iPhone XS'in en pahalı olduğu ülke konumunda bulunuyor. Ancak Brezilya'nın Sao Paolo şehrinde ortalama aylık net kazanç 584 dolar olduğu için Brezilyalıların iPhone XS almak için 3.5 ay çalışması yetiyor.

Raporda değerlendirilen şehirlerden sadece Kahireliler ve Lagosluların bu akıllı telefonu almak için daha uzun süre çalışması gerekiyor. Lagos'ta 1180 dolarla iPhone XS diğer şehirlere göre daha ucuz olsa da maaşların düşüklüğü Nijerya'nın başkentini bu listede üst sıralara taşıyor.

6 GÜN ÇALIŞMALARI YETİYOR

Gelişmiş ülkelerde gelişmekte olan ülkelere göre maaşlar daha yüksek ve birkaç istisna dışında telefon fiyatları daha ucuz olduğu için buralardaki çalışanlar daha kısa sürede iPhone XS olabiliyor. Bu telefonu alabilmek için en az çalışması gerekenler ise Apple'ın Cupertino'daki genel merkezine 1 saatlik araba yolculuğuyla ulaşabilen San Franciscolular. Deeğerlendirmeye giren şehirler arasında San Francisco 6 bin 525 dolarla aylık ortalama net maaşların en yüksek şehir. Bu şehirde yaşayıp ortalama kazanca sahip olan birisinin iPhone XS almak için 6 gün çalışması yetiyor.

 

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