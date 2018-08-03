Hubei Zhongbo - Dalian Yiteng maçı istatistikleri

Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig heyecanı devam ediyor. Hubei Zhongbo, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Dalian Yiteng takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 14:30. 32 puanlı Hubei Zhongbo 1. sırada bulunuyor, Dalian Yiteng 21 puana sahip ve 9. sırada. Ev sahibi Hubei Zhongbo, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Dalian Yiteng son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 249. İddaa'da Hubei Zhongbo kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Dalian Yiteng kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Hubei Zhongbo son haftadaki Lijiang Jiayunhao müsabasında 1-0 kazandı.

Dalian Yiteng, Beijing Baxy karşılaşmaında 3-1 kazandı.

Hubei Zhongbo, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Hubei Zhongbo, kendi sahasında 19 gol attı, 3 gol yedi.

Dalian Yiteng ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Dalian Yiteng, 6 gol atarken 15 gol yedi.

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