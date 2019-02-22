Marvel'in Logan filmiyle Wolverine karakterini son kez canlandıran ve X-Men filmlerinden emekliye ayrılan Hugh Jackman ile aynı seride Profesör Charles Xavier'i canlandıran usta oyuncu Patrick Stewart Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Ünlü yıldızların rekorlar kitabına girme nedeni ise canlandırdıkları sinema filmi karakterlerine tam 16 yıl boyunca hayat veriyor olmalarıydı. Hesaplamalara göre Hugh Jackman ve Patrick Stewart 16 yıl 228 gün Wolverine ile Profesör X karakterlerine hayat verdi.

Rekor, Hugh Jackman'a Patrick Stewart'tan bir video mesaj gelmesi üzerine ortaya çıktı. Jackman, Patrick Stewart paylaştığı mesajda "Merhaba Hugh. İkimizin Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiğini öğrendim. Tebrikler, dostum. Duvarına asabileceğin başka bir şey oldu."

Hugh Jackman ödülünü, katıldığı İngiliz TV programı This Morning'de aldı. Hugh Jackman X-Men serisinin tam 9 filminde oynamıştı.

Hugh Jackman ve Patrick Stewart'ın aynı karakteri en uzun süre canlandıran oyuncu rekoruna en yakın isim, Iron Man karakteriyle Robert Downey Jr. oldu. Ancak Robert Downey Jr. rolünü yalnızca 11 yıldır canlandırıyor.