YKS sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kala 2022 Hukuk taban puanları araştırmaları hız kazandı. 18 ve 19 Haziran günleri TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 farklı oturum halinde gerçekleştirilen üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin tercih süreci başlayacak. İyi bir üniversite hayaliyle sınavda ter döken adaylar Hukuk taban puanlarını araştırıyor. İşte, Hukuk bölümü üniversite taban puanları ve başarı sıralaması hakkında merak edilenler...

HUKUK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından yayınlanan takvim ile 2022 YKS sonuçlarının 20 Temmuz günü açıklanacağı duyurulmuştu. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce aday, Hukuk taban puanları ve başarı sıralaması ile tercih işlemlerini gerçekleştirecek. 2022 Hukuk bölümü üniversite taban puanları ve başarı sıralaması henüz belli olmadı, fakat son 4 yılın puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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