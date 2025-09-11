Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Hulk Hogan'ın vasiyetinde kızına miras bırakmadığı ortaya çıktı - magazin haberleri

        Hulk Hogan'ın vasiyetinde kızına miras bırakmadığı ortaya çıktı

        Temmuz ayında hayatını kaybeden Hulk Hogan'ın, kızı Brooke Hogan'ı vasiyetinden çıkardığı öğrenildi. Hogan'ın bu tercihinin altında yatan sebep de ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2025 - 16:21 Güncelleme: 11.09.2025 - 17:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızını vasiyetinden çıkarmış
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD'de 1980 ve 1990'lı yıllarda 'Hulk Hogan' takma adıyla büyük üne kavuşan güreşçi Terry Bollea, temmuz ayında hayatını kaybetti. 71 yaşında hayata veda eden Hulk Hogan'ın, vasiyetinde kızı Brooke Hogan'a hiçbir şey bırakmadığı ortaya çıktı.

        Hulk Hogan, ilk vasiyetini 2016'da imzaladı. Sonuncusunu ise ölümünden tam iki yıl önce hazırlayarak, vasiyetinde değişiklikler yaptı. Hogan, 2023'te vasiyetinde bir değişiklik yaparak 37 yaşındaki reality şov yıldızı ve şarkıcı kızı Brooke Hogan'ı vasiyetinden çıkardı.

        REKLAM

        Vasiyette; "Hiçbir koşulda Brooke E. Bollea veya Brooke E. Bollea'nın soyundan gelenler, vasiyetimden yararlanıcı olarak kabul edilmeyecek ve bu son vasiyette çocuklarım veya doğrudan soyundan gelenler ile ilgili herhangi bir atıf Brooke E. Bollea ve Brooke E. Bollea'nın soyundan gelenleri kapsamayacaktır" ifadesi yer aldı. Vasiyette yapılan değişiklikte, Brooke Hogan ve ailesinin, Hulk Hogan'ın mirasının temsilcisi olmasına izin verilmediği de belirtildi.

        Hulk Hogan'ın 25 milyon dolarlık servetinin olduğu tahmin ediliyor.

        Brooke Hogan'ın vasiyetten çıkarılmasının ilginç tarafı, kendisinin bu durumu 2023'te talep etmiş olması. Brooke Hogan, babasının mirasıyla ilgili yasal işlemlerden uzak durmayı ve vasiyetten çekilmeyi seçmişti.

        Brooke Hogan'a yakın kaynaklar, 2023'te vasiyetten çıkarılmayı istediğini çünkü "Babasının çevresindeki tek bir kişiye bile güvenmediği ve babası vefat ettiğinde mali bir mücadeleye girmek istemediği" için talepte bulunduğunu bildirmişti. Ancak Hulk Hogan'ın devraldığı ve Brooke Hogan'ın da yararlanıcılarından biri olduğu küçük bir hayat sigortası fonundan bir miktar para aldığı, bu parayı çocuklarının üniversite fonlarına aktardığı öğrenilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hulk Hogan
        #vasiyet
        #miras
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        Belçikalı gazeteci, Tedesco'yu HT Spor'a anlattı!
        Belçikalı gazeteci, Tedesco'yu HT Spor'a anlattı!
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Şüpheliye ev hapsi kararına devam
        Şüpheliye ev hapsi kararına devam
        Andre Onana, Trabzonspor için geldi!
        Andre Onana, Trabzonspor için geldi!
        Dekoratif kemer felaketinde iddianame!
        Dekoratif kemer felaketinde iddianame!
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Hafta sonu hava nasıl olacak?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesinde silahlı saldırı!
        Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesinde silahlı saldırı!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        Müzelerden ziyaretçi rekoru
        Müzelerden ziyaretçi rekoru
        Almanya'da pilotların yüzde 93'ü uçuş sırasında uyukluyor
        Almanya'da pilotların yüzde 93'ü uçuş sırasında uyukluyor
        Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber!
        Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber!
        ABD'de Charlie Kirk'ün katili aranıyor
        ABD'de Charlie Kirk'ün katili aranıyor
        Bahçeli'den suça sürüklenen çocuk mesajı
        Bahçeli'den suça sürüklenen çocuk mesajı
        'Veliaht' bu akşam SHOW TV'de başlıyor
        'Veliaht' bu akşam SHOW TV'de başlıyor