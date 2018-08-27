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Hulusi Akar: TSK her türlü gayreti göstermeye devam edecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ülkemizin ve milletimizin birliği, bütünlüğü, güvenliği, asil milletimizin egemenliği ve bağımsızlığı için Türk Silahlı Kuvvetleri elinden gelen her türlü gayreti gösterdi, göstermeye devam edecek." dedi

27.08.2018 - 21:13 | Güncelleme:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda 21 Ağustos'ta ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Teğmen Celal Dağlı'nın, Çankaya ilçesindeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit babası Canfeda Dağlı ile bir araya gelen Bakan Akar ve kuvvet komutanları, acılı baba ile bir süre sohbet etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Şehidin babası ile sohbet eden ve yakınlarına başsağlığı dileyen Akar, "Ülkemizin ve milletimizin birliği, bütünlüğü, güvenliği, asil milletimizin egemenliği ve bağımsızlığı için Türk Silahlı Kuvvetleri elinden gelen her türlü gayreti gösterdi, göstermeye devam edecek." diye konuştu.

Silahlı Kuvvetlere girerken "Ölürsek şehit, kalırsak gazi" anlayışıyla yola çıktıklarını vurgulayan Akar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Allah kimimize bu şehitliği nasip etti, kimisi görevine devam etti. Celal kardeşimiz görevini büyük bir özveriyle, büyük bir kahramanlıkla, büyük bir asaletle yerine getirirken hainlerin saldırısıyla şehitlik mertebesine ulaştı. Onun hatırası, onların hatırası ve tüm şehitlerimizin hatırası bizim için en büyük en kutsal emanet."

Bakan Akar, görevlerini büyük bir azim ve kararlılıkla yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerine işaret ederek şunları kaydetti:

"Bu terör bitecek, bu terörün bitmesi için bütün devletimiz bütün gücüyle bütün kuvvetiyle bütün güvenlik güçleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, jandarmamız, polisimiz ve korucularımız omuz omuza büyük bir mücadele veriyor. Dağlarda tepelerde, karlarda kışlarda, gece ve gündüzde, yazda ve kışta ve inşallah sizlerin dualarıyla, arkadaşlarımızın fedakarlık ve kahramanlığıyla, devletimizin desteğiyle bu terör bitecek. Bunun bitmesi için elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz. Türkiye, ülkemiz, 81 milyonluk milletimiz layık olduğu güven içinde, huzur içinde ve rahat içinde yaşayacağı günler yakındır. Bunun olması için 'ölürsek şehit, kalırsak gazi' düşüncesiyle mücadelemizi aralıksız ve eksiksiz sürdürmeye devam edeceğiz."

Bakan Akar'a ziyareti sırasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal eşlik etti.

 

 

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