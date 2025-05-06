Hülya Avşar: Bu gözler çok yuva yapar

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Bebek'te objektiflere yansıyan Hülya Avşar, çalgıcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yeni şarkısı 'Ahım Olsun' hakkında konuşan Avşar, geri dönüşlerinin güzel olduğunu söyledi.

Avşar, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta başlayan 'Hülya Avşar Cup' tenis turnuvasına henüz katılamadığını ancak yakında gideceğini belirtti.

Hülya Avşar, programına konuk olarak gelen yakın arkadaşı İbrahim Tatlıses'in kendisine "Senin bu gözlerin yuva yıkar" şeklindeki sözlerin hatırlatılması üzerine "Bu gözler çok yuva da yapar" ifadelerini kullandı.

Avşar, gazetecilerin "Yeniden bir yuva kuracak mısınız?" şeklindeki sorusu üzerine "Böyle sorulara benden cevap alabilir misiniz?" diyerek esprili bir şekilde karşılık verdi.