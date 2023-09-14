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        Haberler Magazin Hülya Avşar hastane çıkışında görüntülendi - Magazin haberleri

        Hülya Avşar hastane çıkışında görüntülendi

        Bir yakınını hastanede ziyaret eden Hülya Avşar, Edremit Devlet Hastanesi'nden çıkarken objektiflere yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 15:06 Güncelleme: 14.09.2023 - 15:06
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        Hülya Avşar hastane çıkışında görüntülendi
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        Yaz aylarını Ayvalık'ta geçiren Hülya Avşar, Edremit Devlet Hastanesi'nden çıkarken görüntülendi.

        Avşar, 'Geçmiş olsun' diyen bir vatandaşa 'Merhaba' dedi. Hülya Avşar'ın yanında bulunan kişiler ise kameranın kapatılmasını istedi. Avşar'ın birinci katta bulunan göğüs cerrahisi servisinde yatan bir tanıdığını ziyaret için Ayvalık'tan geldiği öğrenildi.

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        #Hülya Avşar
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