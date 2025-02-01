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        Haberler Magazin Hülya Koçyiğit, Esin Aydıngöz’ü ağırladı

        Hülya Koçyiğit, Esin Aydıngöz’ü ağırladı

        Hülya Koçyiğit, 'Film Gibi Hayatlar' programının yeni bölümünde, Grammy Müzik Ödülleri'ne aday olan piyanist, besteci, müzik direktörü ve orkestra şefi Esin Aydıngöz'ü ağırladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 10:02 Güncelleme: 01.02.2025 - 10:02
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        Esin Aydıngöz'ü ağırladı
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        Hülya Koçyiğit her pazar TRT-2 ekranlarında yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programının yeni bölümünde, Grammy Müzik Ödülleri’ne aday olan piyanist, besteci, müzik direktörü ve orkestra şefi Esin Aydıngöz’ü ağırladı.

        Genç yaşında yakaladığı başarılarla dikkat çeken müzisyen Esin Aydıngöz, annesinin yurt dışından getirdiği enstrüman ile dünyasının değiştiğini ifade etti. Aydıngöz, “Dedem bana gazete kuponlarıyla ilk klavyemi aldı. Önce çocuk şarkıları çalıyordum. Ailem ilgimi fark edince piyano dersleri almaya başladım ve yarı zamanlı çocuk konservatuarına girdim” diyerek müzikle yollarının nasıl kesiştiğini anlattı.

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        Ailesinin desteğini her zaman bir şans olarak gördüğünü belirten sanatçı, “Önce bir mesleğin olsun da sonra müzik yaparsın’ denilen bir kültürde ailem bana destek olduğu için çok şanslıyım” açıklamalarında bulundu.

        Müzikle dolu ve yoğun çalışmalarla geçirdiği çocukluğu hakkında Esin Aydıngöz; “’Çok çalıştım, çocukluğumu yaşayamadım’ demiyorum. Çünkü beni çok mutlu eden anılarımda hep müzik vardı. Öğrencilik yıllarımda arkadaşlarım eve dönerken ben okulda kalarak müzikal tiyatrosu yapar, koro provalarına kalırdım. Sadece parmaklarıma bir şey olmaması için spordan uzak durdum” dedi.

        Genç yaşlarda katıldığı beste yarışmalarından ödüller kazanan Esin Aydıngöz, lise yıllarında Berklee College of Music'te aldığı müzik eğitimiyle Türkiye’den farklı olarak müziğin özgür yönünü keşfetme fırsatı bulduğunu ifade etti. Aynı okulda eğitimine devam ederek üstün derece ile mezun olan müzisyen, “Çağdaş beste ve prodüksiyon ile film müziği üzerine çift anadal; müzikal tiyatro besteciliği alanında yan dal yaptım. Eğitim hayatım ve hocalarla ilişkim çok güzeldi, hiç bitmesin istedim” ifadelerini kullandı.

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        Mezuniyetinin ardından kısa sürede büyük başarılara imza atan Esin Aydıngöz; “Hayallerimin bir kısmının ötesinde, bir kısmının gerisindeyim ama ikisi birbirini dengeliyor. Mezuniyetimin ardından Grammy adaylığını, Tim Burton’ın projesinde ya da Disney’de orkestra şefi olarak çalışacağımı tahmin etmezdim. Bunlar hayatın güzel sürprizleri oldu. Hâlâ hayallerim var, tüm dünyada sevilen bir animasyonun müziklerinin bana ait olmasını istiyorum” sözleriyle hayallerini dile getirdi.

        Tim Burton’ın ses getiren dizisi Wednesday’in ilk bölümünde yer alan 'Paint It Black' şarkısının aranjmanını yaparak 'En İyi Aranjman' dalında Grammy adaylığı kazanan Aydıngöz, bu projeye pandemi döneminde bir gecede imza attığını belirtti. “Adrenalinden gelen bir ilham patlaması mı oldu bilmiyorum ama bir şekilde yaptım ve oldu” dedi.

        Müziğe olan tutkusu ve yenilikçi yaklaşımlarıyla başarılarını sürdüren sanatçı, “Zorlukları hep meydan okuma gibi gördüm. ‘Rağmen’lere rağmen başarmayı çok seviyorum” sözleriyle çalışmalarına devam edeceğini ifade etti.

        Esin Aydıngöz, annesinin yurt dışından getirdiği enstrüman ile dünyasının değiştiğini ifade etti. Aydıngöz, “Dedem, bana gazete kuponlarıyla ilk klavyemi aldı. “Önce çocuk şarkıları çalıyordum. Ailem ilgimi fark edince piyano dersleri almaya başladım ve yarı zamanlı çocuk konservatuarına girdim.” diyerek müzikle yollarının nasıl kesiştiğini anlattı.

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        #Hülya Koçyiğit
        #esin aydıngöz
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