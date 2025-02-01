Hülya Koçyiğit, Esin Aydıngöz’ü ağırladı

Hülya Koçyiğit her pazar TRT-2 ekranlarında yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programının yeni bölümünde, Grammy Müzik Ödülleri’ne aday olan piyanist, besteci, müzik direktörü ve orkestra şefi Esin Aydıngöz’ü ağırladı.

Genç yaşında yakaladığı başarılarla dikkat çeken müzisyen Esin Aydıngöz, annesinin yurt dışından getirdiği enstrüman ile dünyasının değiştiğini ifade etti. Aydıngöz, “Dedem bana gazete kuponlarıyla ilk klavyemi aldı. Önce çocuk şarkıları çalıyordum. Ailem ilgimi fark edince piyano dersleri almaya başladım ve yarı zamanlı çocuk konservatuarına girdim” diyerek müzikle yollarının nasıl kesiştiğini anlattı.

REKLAM

Ailesinin desteğini her zaman bir şans olarak gördüğünü belirten sanatçı, “Önce bir mesleğin olsun da sonra müzik yaparsın’ denilen bir kültürde ailem bana destek olduğu için çok şanslıyım” açıklamalarında bulundu.

Müzikle dolu ve yoğun çalışmalarla geçirdiği çocukluğu hakkında Esin Aydıngöz; “’Çok çalıştım, çocukluğumu yaşayamadım’ demiyorum. Çünkü beni çok mutlu eden anılarımda hep müzik vardı. Öğrencilik yıllarımda arkadaşlarım eve dönerken ben okulda kalarak müzikal tiyatrosu yapar, koro provalarına kalırdım. Sadece parmaklarıma bir şey olmaması için spordan uzak durdum” dedi.

Genç yaşlarda katıldığı beste yarışmalarından ödüller kazanan Esin Aydıngöz, lise yıllarında Berklee College of Music'te aldığı müzik eğitimiyle Türkiye’den farklı olarak müziğin özgür yönünü keşfetme fırsatı bulduğunu ifade etti. Aynı okulda eğitimine devam ederek üstün derece ile mezun olan müzisyen, “Çağdaş beste ve prodüksiyon ile film müziği üzerine çift anadal; müzikal tiyatro besteciliği alanında yan dal yaptım. Eğitim hayatım ve hocalarla ilişkim çok güzeldi, hiç bitmesin istedim” ifadelerini kullandı.

REKLAM

Mezuniyetinin ardından kısa sürede büyük başarılara imza atan Esin Aydıngöz; “Hayallerimin bir kısmının ötesinde, bir kısmının gerisindeyim ama ikisi birbirini dengeliyor. Mezuniyetimin ardından Grammy adaylığını, Tim Burton’ın projesinde ya da Disney’de orkestra şefi olarak çalışacağımı tahmin etmezdim. Bunlar hayatın güzel sürprizleri oldu. Hâlâ hayallerim var, tüm dünyada sevilen bir animasyonun müziklerinin bana ait olmasını istiyorum” sözleriyle hayallerini dile getirdi.