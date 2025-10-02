Hülya Koçyiğit'ten İsrail'e sert tepki

İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na (Sivil toplum; insani yardım koalisyonu) müdahalesi tepkilere neden oldu. İçlerinde 37 Türk vatandaşının da bulunduğu 200'ü aşkın aktivistin alıkonulması, Türkiye'de de geniş yankı uyandırdı.

Yeşilçam'ın usta ismi Hülya Koçyiğit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İsrail'in müdahalesine sert sözlerle tepki gösterdi. Koçyiğit mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İNSANLIK ADINA BU ZULME ARTIK DUR DENMELİ"

"Gazze'ye ekmek, ilaç, umut taşımak için yola çıkan Sumud Filosu durduruldu. İçinde yüreği insanlık için atan onlarca gönüllü, aralarında 37 Türk evladımızın da olduğu canlar, hiçbir suçları yokken alıkonuldu. Düşünün, bir annenin duasını, bir çocuğun gülüşünü, bir yaralının şifasını taşımaktan başka ne yaptılar? Yüreğim sızlıyor. Çünkü görüyorum ki insanlık sınavını çoktan kaybetmiş olanlar, aynı vicdansızlıkla yollarına devam ediyorlar.

Biliyorum ki bugün susanlar yarın çocuklarının gözlerinin içine bakamayacaklar. Çünkü insanlığın kaderi, tam da bu sessizlik anlarında yazılır. Onun içindir ki vicdanlar harekete geçmeli, adalet yerini bulmalı ve insanlık adına bu zulme artık 'dur' denmeli."