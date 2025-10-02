Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hülya Koçyiğit'ten İsrail'e sert tepki - Magazin haberleri

        Hülya Koçyiğit'ten İsrail'e sert tepki

        İsrail'in müdahalesiyle durdurulan Küresel Sumud Filosu'nda 37'si Türk, 200'ü aşkın aktivist alıkonuldu. Usta oyuncu Hülya Koçyiğit, Gazze'ye yardım götüren gönüllülerin engellenmesine sert tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2025 - 19:02 Güncelleme: 02.10.2025 - 19:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'e sert tepki
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na (Sivil toplum; insani yardım koalisyonu) müdahalesi tepkilere neden oldu. İçlerinde 37 Türk vatandaşının da bulunduğu 200'ü aşkın aktivistin alıkonulması, Türkiye'de de geniş yankı uyandırdı.

        Yeşilçam'ın usta ismi Hülya Koçyiğit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İsrail'in müdahalesine sert sözlerle tepki gösterdi. Koçyiğit mesajında şu ifadelere yer verdi:

        REKLAM

        "İNSANLIK ADINA BU ZULME ARTIK DUR DENMELİ"

        "Gazze'ye ekmek, ilaç, umut taşımak için yola çıkan Sumud Filosu durduruldu. İçinde yüreği insanlık için atan onlarca gönüllü, aralarında 37 Türk evladımızın da olduğu canlar, hiçbir suçları yokken alıkonuldu. Düşünün, bir annenin duasını, bir çocuğun gülüşünü, bir yaralının şifasını taşımaktan başka ne yaptılar? Yüreğim sızlıyor. Çünkü görüyorum ki insanlık sınavını çoktan kaybetmiş olanlar, aynı vicdansızlıkla yollarına devam ediyorlar.

        Biliyorum ki bugün susanlar yarın çocuklarının gözlerinin içine bakamayacaklar. Çünkü insanlığın kaderi, tam da bu sessizlik anlarında yazılır. Onun içindir ki vicdanlar harekete geçmeli, adalet yerini bulmalı ve insanlık adına bu zulme artık 'dur' denmeli."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        #sumud filosu
        #gazze
        #Hülya Koçyiğit
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Putin: Rusya'nın NATO'ya saldıracağına inanmak imkansız
        Putin: Rusya'nın NATO'ya saldıracağına inanmak imkansız
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        2 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        2 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sermaye piyasaları canlanacak
        Sermaye piyasaları canlanacak
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        4 yıl önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor!
        4 yıl önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        İspanyol yıldızla bir araya geldi
        İspanyol yıldızla bir araya geldi
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak