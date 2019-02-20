Jinekolog Nagihan Saz, kadınlarda siğil, rahim ağzı, anüs, vajen ve vulva; erkeklerde de siğil, penis ve anüs kanserine yol açabilen human papilloma virüsünden aşıyla korunabileceğini söyledi.
Kısaca, HPV denilen virüs kadınlarda siğil, rahim ağzı, anüs, vajen ve vulva; erkeklerde de siğil, penis ve anüs kanserine yol açabiliyor. Jinekolog Op. Dr. Nagihan Saz, özellikle kadınlarda rahim ağzı kanserine yol açtığı bilinen, human papilloma virüsünün kadınlar kadar erkekleri de etkilediğini söyledi.
İNSANLARIN YÜZDE 80'İ HAYATININ BİR DÖNEMİNDE BU VİRÜSLE KARŞILAŞIYOR
İnsanların yüzde 80’inin hayatının bir döneminde bu virüsle karşılaştığını belirten Opr. Dr. Saz, “Bağışıklık sistemi güçlü olanlar bu virüsü yener, ancak bazılarında uzun süre kalır ve o zaman hastalıklara yol açabilir. İki cins de bu virüsten ve neden olacağı kanserlerden aşıyla korunabilir” dedi.
Opr. Dr. Nagihan Saz, 100’den fazla tipi olan HPV’nin ayrıca dil, boğaz ve bademcikte de kansere yol açabildiğini belirterek, “Risk faktörleri; çok erken yaşlarda cinsel aktivitenin başlaması, birden çok partnerle birlikte olmak, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları geçirmiş olmak, sigara içmek ve bağışıklık sisteminin zayıf olmasıdır” diye konuştu.
RAHİM AĞZI KANSERİ EN ÇOK BİLİNENİ
HPV’nin en çok rahim ağzı kanseriyle gündeme geldiğine dikkat çeken Opr. Dr. Saz, “Rahim ağzı kanseri, dünyada kadınlarda görülen kanserler içinde 3. sırada, kansere bağlı ölümlerin ise başında yer alır. Düzenli tarama yapılarak önlenebilen kanser türlerinden biridir. Aşıyla korunulabilen bir kanserdir" dedi.
Opr. Dr. Saz, şöyle konuştu: "İnsanların yüzde 80’ini hayatının bir döneminde bu virüsle karşılaşır, bağışıklık sistemi güçlü olanlar bu virüsü yenerler ve herhangi bir hastalığa yol açmadan vücuttan temizlenir. Ancak bazılarında uzun süre kalır ve o zaman hastalıklara yol açabilir. Bunlardan aşıyla korunmak mümkün. En iyi aşı etkinliği cinsel aktivite başlamadan yapıldığında olur. O nedenle 9 yaşından itibaren tüm kız ve erkek çocuklarına HPV aşısı yapılmasını öneririz. Daha önce aşılanmamışlarda 45 yaşına kadar aşı önerilebilir. HPV taşıyor olmanın (pozitif HPV testi) kanser olduğunuz anlamına gelmeyeceği, HPV aşısının HPV enfeksiyonuna veya kansere yol açmadığının da bilinmesi gerekir.”
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