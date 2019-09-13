Humus Nasıl Yapılır?
Humus çok bilinen ve sevilen bir meze ya da soğuk yemektir. Genelde humus yemek olarak pek tüketilmez ancak garnitür olarak yemeklerin yanında soğuk olarak tercih edilebilir.
Humus Tarifi Malzemeleri:
- Yarım kilo nohut
- 3 çay bardağı ılık su
- 1/2 çay bardağı tahin
- 1 çay kaşığı kimyon
- 4 çorba kaşığı limon suyu
- 3-4 diş sarımsak(ezilmiş)
- Tuz
Humus Tarifi Üzerine:
- Kimyon
- Kırmızı pul biber
- Maydanoz
- Sumak
- Salatalık turşu
Humus Tarifi Hazırlanması:
- Nohutlar bir gün önceden ıslatılır.
- Düdüklü tencerede çatlaması sağlanarak pişirilir.
- Kabukları soyularak bir tencereye alınır ve 2 bardak ılık su ilave edilerek, suyunu çekene kadar ezilerek katı bir hale gelene kadar pişirilir.
- Kısık ateşe alınarak üzerine 1 çay bardağı lık su konulur ve yumuşaması sağlanır.
- Ateşten alınarak tahin, ezilmiş sarımsak, tuz kimyon ve limon suyu eklenir ve iyice karıştırılır.
- Bir servis tabağına yayılarak üzerine kimyon, kıyılmış maydanoz, sumak, pul biber ve salatalık turşu ile süslenir ve az zetiyağı gezdirilerek hazırlanır.
- Afiyet olsun.
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