Humus Nasıl Yapılır?

Humus çok bilinen ve sevilen bir meze ya da soğuk yemektir. Genelde humus yemek olarak pek tüketilmez ancak garnitür olarak yemeklerin yanında soğuk olarak tercih edilebilir.

Humus Tarifi Malzemeleri:

Yarım kilo nohut

3 çay bardağı ılık su

1/2 çay bardağı tahin

1 çay kaşığı kimyon

4 çorba kaşığı limon suyu

3-4 diş sarımsak(ezilmiş)

Tuz

Humus Tarifi Üzerine:

Kimyon

Kırmızı pul biber

Maydanoz

Sumak

Salatalık turşu

Humus Tarifi Hazırlanması: