Balık A, B1, B2, ve D vitaminin yanı sıra OMEGA 3 açısından zengin olduğu için haftada 2 kez tüketilmesi gereken besinler arasında yer alır. Sağlıklı beslenme deyince hemen aklımıza gelmese de içerisinde bulundurduğu yüksek omega ve yağ asitleri bakımından balık tüketimi önemlidir.

Balığın yanına hangi mezeler gider?

Sağlıklı beslenme deyince hemen aklımıza gelmese de içerisinde bulundurduğu yüksek omega ve yağ asitleri bakımından balık tüketimi önemlidir. Balık tüketimi denince önce zihin gelişimi ardından kalbe dost olan faydaları bilinir. Vücut direncini arttırdığını herkes bilir. Uzmanlara göre haftada iki kez mevsimine uygun balık tüketmek en uygun yeme biçimidir.



Balık tüketirken yanına yapacağınız mezelerde onun hem tüketilmesini kolaylaştıracak hem sofranızı renklendirecektir.



• Fava (balık ezmesi): Bakladan yapılan fava balık yemeğinizin sindirimini kolaylaştıracaktır.

• Ajvar (patlıcanlı sos): Adı biraz yabancıymış gibi hissettirse de tadı kahvaltıda yediğimiz domates sosunu andırmakta. Patlıcan, domates, soğan, sarımsak gibi sebzelerin harmanlanmasıyla ortaya çıkan lezzettir.