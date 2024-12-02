Husiler: ABD'ye ait 1 muhrip ve 3 ikmal gemisini hedef aldık
Yemen'deki İran destekli Husiler, Umman Denizi ve Aden Körfezi'nde ABD'ye ait 1 muhrip ve 3 ikmal gemisini, 16 balistik füze ve bir insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığını duyurdu
Giriş: 02.12.2024 - 03:30 Güncelleme: 02.12.2024 - 03:30
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Aden Körfezi'nde ABD ordusuna ait 1 muhrip ve Stena İmpeccable, Maersk Saratoga ve Liberty Grace adlı 3 ikmal gemisinin vurulduğunu belirtti.
AA'nın haberine göre; Seri, 16 balistik füze ve İHA ile düzenlenen saldırıların tam isabetle gerçekleştirildiğini kaydetti. ABD'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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