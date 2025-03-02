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        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat 'Hüsn ü Aşk' çizgi roman oldu

        'Hüsn ü Aşk' çizgi roman oldu

        Şeyh Galib'in zamansız eseri Hüsn ü Aşk 'Kaderin Kalemi' başlığıyla Ketebe Yayınları tarafından çizgi roman evrenine taşındı. Eseri Nazar Karacan çizgi romana uyarlarken kitabın sanat yönetmenliğini üstlenen Emre Karacan üstlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2025 - 23:15 Güncelleme: 02.03.2025 - 23:15
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        'Hüsn ü Aşk' çizgi roman oldu
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        Ketebe Yayınları, Şeyh Galib’in Hüsn ü Aşk eserini Kaderin Kalemi başlığıyla çizgi roman evrenine taşıdı. 28 Şubat Cuma günü Türkiye Tasarım Vakfı’nda, Proje Editörü Güray Süngü’nün moderatörlüğünde, metni günümüze uyarlayan Nazar Karacan ve Görsel Sanat Yönetmeni Emre Karacan ile zamansız bir hikâyenin, hayal gücüyle buluştuğu özel bir tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Katılımcılar, Şeyh Galib’in Hüsn ü Aşk’ından Kaderin Kalemi çizgi romanının perde arkasını interaktif bir şekilde keşfetme fırsatı buldular.

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        Toplantıda düşüncelerini dile getiren Emre Karacan, "Böyle bir eseri böylesine bir çizgi romana evriltme süreci aslında Aşk’ın serüveniyle birebir. Çünkü tasarlarken anlatımla aynı akışta hissediyorsunuz. Bittiğinde ve kitaba dokunduğunuzda ise o kavuşma anını tam olarak hissediyorsunuz" ifadelerini kullandı. Nazar Karacan ise şunları söyledi: "Bu proje, sadece bir uyarlama değil; sevginin, hakikatin ve insanın içsel yolculuğuna dair kişisel bir keşif. Aynı zamanda geçmişle geleceğin, gelenekselle modernin buluştuğu bir köprü. Tıpkı Hüsn ile Aşk’ın birbirine kavuşması gibi."

        Divan Edebiyatının Büyük İsmi Şimdi Çizgi Dünyasında

        Divan edebiyatının klasik dönemine damgasını vuran Bâkî, Nâbî, Nedim ve Fuzûlî gibi isimlerden sonra yaşayan ve dönemin son büyük üstatlarından olan Şeyh Galib, Hüsn ü Aşk ile edebiyat alanının kalıplarını yıkarak, Divan şiirine yeni bir soluk getirmişti. Henüz genç yaştayken 6 ay gibi kısa bir zaman diliminde kaleme aldığı bu şaheseri, Divan şiirinin kalıplarını özgün alegorilerle genişleterek tasavvufun başlıca kavramlarını güçlü karakterlere dönüştürmüş ve etkisi asırları aşan bir eser hâline gelmiştir.

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        #Şeyh Galib
        #Ketebe Yayınları
        #Hüsn ü Aşk
        #Nazar Karacan
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