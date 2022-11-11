Husumetli 2 aileyi barıştırmak istediler! İkisi de öldü! 0:00 / 0:00

DHA

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Aligör Caddesi'nde, 7 Kasım'da seyyar satıcılık yapan K.Ş.'nin (16) kullandığı at arabası ile İbrahim Altay yönetimindeki otomobil çarpıştı.

BARIŞ İÇİN BULUŞTULAR KAVGA ÇIKTI DHA'da yer alan habere göre kaza sonrası taraflar arasında tartışma çıktı, K.Ş. otomobildeki kişilerce dövüldü. K.Ş.'nin durumu yakınlarına anlatması ile Şimşek ve Altay aileleri, kazadan bir gün sonra Demokrasi Caddesi'nde buluştu. Burada, barış için bir araya gelen taraflar arasında yeniden kavga çıktı.

İKİ KURŞUN ONLARA İSABET ETTİ Bu sırada kimin ateşlediğinin bilinmediği tabancadan çıkan kurşunlar, İbrahim Altay'a, barıştırmak için aracılık yapan hastane bilgi işlem personeli Mehmet Kayhan'a (25) ve kuzeni fizyoterapist Cihan Kayhan'a (32) isabet etti.