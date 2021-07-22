Tokat'ta kız alıp-verme kavgası: 9 yaralı 0:00 / 0:00

DHA

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Turhal ilçesi Bahar Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, ilçede yaşayan Gecgel ve Sadıç aileleri arasında daha önceden kız alıp-verme meselesi yüzünden devam eden husumet nedeniyle kavga çıktı. DHA'nın haberine göre; sopa, bıçak ve tabancanın da kullanıldığı kavgada her iki aileden toplam 9 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından ise yaralılardan 7'si Tokat'taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri hastane çevresinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.