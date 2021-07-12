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Haberler Gündem 3. Sayfa TUTUKLANDI! Son dakika: Husumetli kavgasında sokakta oynayan çocuğu vuran zanlı yakalandı - Haberler
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Husumetli kavgasında çocuğu vuran zanlı yakalandı

Adana'da, geçen mayıs ayında husumetlisiyle tartıştıkları sırada pompalı tüfekle ateş açıp, sokaktaki 5 yaşındaki çocuğun ağır yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle aranan Ahmet B. yakalandı. Cinsel suçtan cezaevine girdiği ve izinli olarak çıktığı da öğrenilen Ahmet B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

TUTUKLANDI! Son dakika: Husumetli kavgasında sokakta oynayan çocuğu vuran zanlı yakalandı - Haberler
Husumetli kavgasında çocuğu vuran zanlı yakalandı
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İHA

Adana'da husumetlisiyle tartıştıkları sırada pompalı tüfekle ateş açıp, sokaktaki 5 yaşındaki çocuğun ağır yaralanmasına neden olan Ahmet B. tutuklandı.

Olay, geçen 18 Mayıs Salı günü merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet B. (25), husumetlisiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet B. pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, sokakta oynayan 5 yaşındaki Mehmet Ali Ağamak’ın göğsüne isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Ağamak, yakınlarınca Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan küçük çocuk yaklaşık 1 aylık tedavinin ardından taburcu edildi.

Olay yerinden kaçan Ahmet B. ise geçen hafta merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde sokak içerisinde yakalandı. Emniyete götürülen Ahmet B.'nin ifadesinde ise tüfeği kendisinin kullanmadığını, "Kardeşim Cumali ve abimin elinde tüfek vardı. Ben, onlar ateş edince elinden tüfeği aldım. Ben sıkmadım" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Ahmet B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan Ahmet B.’nin cinsel suçtan cezaevine girdiği ve izinli olarak çıktığı da öğrenildi.

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