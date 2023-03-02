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Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de husumetlisi tabancayla öldürüp, denize attı - En son haberler
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İzmir'de balıkçı teknesinde cinayet: Husumetlisi öldürüp, denize attı

İzmir'de, kız arkadaşı balıkçı teknesinde olan Mert Temel ile yanlarına gelen husumetlisi arasında çıkan tartışma cinayetle sonlandı. Husumetlisi tabancayla vurduğu Mert Temel'i daha sonra denize attı

İzmir'de husumetlisi tabancayla öldürüp, denize attı - En son haberler
İHA

İzmir'de, husumetli iki kişinin balıkçı teknesindeki tartışması cinayetle sonlandı.

Olay, gece saatlerinde Dikili Limanı Balıkçı Barınağı'nda meydana geldi. İHA'nın haberine göre, kız arkadaşıyla balıkçı teknesinde bulunan Mert Temel'in (30) yanına husumetlisi olduğu iddia edilen F.D. geldi. İkili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. F.D. yanındaki tabancayla Mert Temel'e ateş açtı.

F.D. daha sonra ağır yaralanan Mert Temel'i tekneden denize atarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Denizden çıkartılan Mert Temel'in cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

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