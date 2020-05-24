Huzurevi sakinlerine video konferansla bayram kutlaması - SAMSUN

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Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde, yeni tip koronavirüs salgınının başladığı andan itibaren yaşlıların süreçten olumsuz etkilenmemesi için sıkı tedbirler uygulandı.Girişlerin yasaklandığı huzurevinde çalışanlar da süreç boyunca karantina koşullarında ailelerinden ayrı kalarak yaşlılara hizmet verdi.Vali Kaymak, aylardır ziyaretçileriyle görüşemeyen yaşlıların bayramını, video konferansla bağlanarak kutladı.Kaymak, yaşlıları mutlu görmenin kendisini de sevindirdiğini dile getirdi.Huzurevi sakinlerinin salgın nedeniyle uygulanan sıkı tedbirler kapsamında sokağa çıkamadığına işaret eden Kaymak, "Her bayram yanınıza gelip elinizi öperek duanızı alıyorduk. Ancak bu bayram koronavirüs nedeniyle gelemedim. İnşallah iyi günlerde, sağlıklı günlerde yanınıza geleceğim. Bayramınızı kutlarım." dedi.Yaşlıların sokağa çıkmayarak özverili davrandığını belirten Kaymak, "Sokağa çıkan insanlarımız sorun yaşadı. Sizler çıkmadığınız, sabrınızdan ötürü teşekkür ediyorum." diye konuştu.Huzurevi sakinleri de ramazanın huzur içinde geçtiğini, kendilerine iyi bakıldığını anlatarak, yetkililere teşekkür etti.Öte yandan, Vali Kaymak, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin kavşaklarında görev yapan polislerin bayramını kutlayarak, onlara çikolata ikram etti.