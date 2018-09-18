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“UYKUYA DALMAYI ZORLAŞTIRIR"

Huzursuz bacak sendromu olan hastaların birçoğunda, uyku sırasında belirli aralıklarla bacaklarda ortaya çıkan periyodik ve istemsiz bacak hareketleri olduğunu söyleyen Dr. Yazman, şöyle konuştu: “Bu da uykuya dalmayı zorlaştırır. Birçok hastada uyuşukluk ve huzursuzluk, akşam ve gecenin ilerleyen saatlerinde daha rahatsız edici olur. Hareketsizlik ile şikayetler artar, hareketle birlikte de zaman içinde azalır.