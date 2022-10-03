Kentteki sur duvarları ve anıtsal teras duvarlarında kullanılan taşlar, doğrudan yerleşimin bulunduğu bölgeden temin edilmiş; anıtsal yapılarda kullanılan mermerlerin ise kentin doğusundaki mermer ocaklarından getirildiği öngörülüyor.

AA'nın haberine göre yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda surlarla çevrilmiş Hyllarima yerleşimi; tiyatro, meclis binası, agora gibi önemli yapıları bünyesinde barındırıyor.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinin Derebağ Mahallesi'nde yer alan, Klasik, Helenistik ve Roma dönemlerine ait yapıların bulunduğu antik kentte, Muğla Valiliği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Kavaklıdere Belediyesi ve Muğla Müze Müdürlüğünce yapılan temizlik çalışmasının ardından kazı çalışmalarına devam ediliyor.

"HELENİSTİK DÖNEM'E AİT TİYATRO VE TÜMÜLÜS GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI"

Özer, geçen yıl ilk defa yüzey temizliği ile başladıkları çalışmalarda hem bölge kültür tarihi açısından hem de gelen ziyaretçilerin gezip anlayabileceği nitelikte çok sayıda yapının varlığıyla karşılaştıklarını söyledi.

Geçen yıl başlayan çalışmaların bu yıl da devam ettiğini anlatan Özer, kentte tiyatro ve tümülüs (mezar ya da mezarlık içeren, toprak yığılarak oluşturulmuş tepecik) alanında çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Kentteki tümülüs yapısının, bölgenin diğer yerleşim yerleri ile kıyaslandığında, yerleşimin içerisinde bulunduğuna dikkati çeken Özer, kentin milattan önce 4. yüzyıl ortalarından sonra inşa edildiğini dile getirdi.

Bu yıl kazısı tamamlanan Helenistik Dönem'e ait tiyatro binasının bulunduğunu anlatan Özer, şunları söyledi:

"Buranın bölgenin en iyi korunmuş tiyatrolarından olduğunu ve yaklaşık 2 bin kişilik olduğunu söyleyebiliriz. Tiyatroda yaptığımız araştırmalarda kentin kuruluş aşamasının hemen sonrasında tiyatronun inşa edildiğini söyleyebiliriz. Önümüzdeki yıl kentin kimliğini oluşturan meclis binası, agora ve ana kaya içerisine açılmış mekan sıralarında kazı çalışması yapacağız."

Özer, Hyllarima Antik Kenti'ni yakın civardaki yerleşimlerden ayıran en önemli özeliklerinden birisinin oldukça iyi korunmuş sur duvarları olduğunu vurguladı.

Yapılan ön araştırmalara göre sur duvarlarının inşasının, 4. yüzyılın ikinci yarısında başladığını anlatan Özer, sur duvarlarının üzerindeki "Doğu kapısının" en önemli kalıntılardan birisi olduğunu ifade etti.