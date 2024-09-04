IAB Akademi geleceğin mühendislerini dijital pazarlama iletişimi sektörüyle buluşturuyor

UniChallengeTech, teknoloji odaklı dijital pazarlama iletişimi dünyasını mühendis adaylarına tanıtmayı ve teknoloji ile pazarlama iletişimini bir arada kullanmayı öğretmeyi hedefliyor. 16-27 Eylül tarihleri arasında online olarak gerçekleşecek program, katılımcılara kariyerlerine farklı bir bakış açısı kazandırmayı ve sektördeki yetenek ihtiyacını karşılamaya destek olmayı amaçlıyor.

Bu yıl, programa Evyap Kariyer Sponsoru olarak destek verirken, Havas CX İstanbul ve Tooplay ise Destek Sponsoru olarak katkıda bulunuyor. Programın bu yılki tanıtım materyalleri FCB Artgroup tarafından hazırlandı.

"Tech Yol Dijital" sloganı ile düzenlenen ve üniversitelerin 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile yeni mezunların katılabileceği program, katılımcılara dijital dünyadaki kariyer fırsatlarını tanıtacak. Katılımcılar, UniChallenge Tech süresince dijital dünyayı yakından tanıma, başarılı şirketlerin hikayelerini ajans ve reklamverenlerden dinleme ve küresel gelişmelerin sektöre etkilerini öğrenme fırsatı bulacaklar. Katılımcılar, ayrıca, program kapsamında belirlenen bir proje üzerinde çalışarak hazırlayacakları sunumlarla yarışacaklar ve ilk 3’e giren ekipler, IAB üyesi firmalarda 1 aylık staj hakkı kazanacaklar.