Günlerdir süren tarihi Ian kasırgası birçok Amerika’lı vatandaşı mağdur etti 2 milyon üzerinde insan tahliye edilirken doğada yaşayan hayvanların zor durumları kameraya yansıdı. Bazı doğa kuşları ise rüzgara karşı koymaya çalışırken zorlandı.

Fotoğraflar: AP

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