— Onika \u2018Tanya (@DaFrfr) September 29, 2022 — Onika \u2018Tanya (@DaFrfr) September 29, 2022 — That Guy Shane (@ProfanityNewz) September 29, 2022 — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) September 29, 2022 \u00a0 Ian kas\u0131rgas\u0131n\u0131n meydana getirdi\u011fi y\u0131k\u0131mlar nedeniyle Amerika’n\u0131n Florida eyaletinde ya\u015fam adeta durmu\u015f durumda. \u0130nsanlarla beraber hayvanlar\u0131n ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 zor durumlar videolara yans\u0131d\u0131. Florida sakinlerinden bir vatanda\u015f köpe\u011fin hayat\u0131n\u0131 kurtar\u0131rken di\u011fer bir vatansa\u015f mahzur kalm\u0131\u015f kedinin hayat\u0131n\u0131 kurtad\u0131. Günlerdir süren tarihi Ian kas\u0131rgas\u0131 birçok Amerika’l\u0131 vatanda\u015f\u0131 ma\u011fdur etti 2 milyon üzerinde insan tahliye edilirken do\u011fada ya\u015fayan hayvanlar\u0131n zor durumlar\u0131 kameraya yans\u0131d\u0131. Baz\u0131 do\u011fa ku\u015flar\u0131 ise rüzgara kar\u015f\u0131 koymaya çal\u0131\u015f\u0131rken zorland\u0131. Foto\u011fraflar: AP \u0130\u015eTE O GÖRÜNTÜLER...
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