İB Vestmannaeyjar - Fylkir sahaya çıkıyor

İzlanda Urvalsdeild heyecanı devam ediyor. İB Vestmannaeyjar, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Fylkir takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:30. 16 puanlı İB Vestmannaeyjar 9. sırada bulunuyor, Fylkir 12 puana sahip ve 11. sırada. İB Vestmannaeyjar son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Fylkir son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 267 kodlu maçı oynayanlar; İB Vestmannaeyjar galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 3.20, Fylkir galibiyet oranı 2.80.

İB Vestmannaeyjar son hafta oynanan FH Hafnarfjördur maçında 1-1 berabere kaldı.

Fylkir ise KR Reykjavik maçında 3-0 yenildi.

İB Vestmannaeyjar, evinde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 3 gol yedi.

Fylkir, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Fylkir, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 18 kez topu kendi kalesinde gördü.

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