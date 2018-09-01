İB Vestmannaeyjar - Vikingur Reykjavik maçı istatistikleri

İzlanda Urvalsdeild maçında İB Vestmannaeyjar ile Vikingur Reykjavik, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi İB Vestmannaeyjar 22 puanla 8. sırada, Vikingur Reykjavik 20 puanla 10. sırada bulunuyor. Ev sahibi İB Vestmannaeyjar, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Vikingur Reykjavik, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 650 kodlu maçta; İddaa oynayanlar İB Vestmannaeyjar kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.10, Vikingur Reykjavik sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler.

İB Vestmannaeyjar son haftadaki KA Akureyri müsabasında 3-0 kazandı.

Vikingur Reykjavik ise Valur karşılaşmasında 4-3 yenildi.

İB Vestmannaeyjar, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. İB Vestmannaeyjar, kendi sahasında 9 gol attı, 4 gol yedi.

Vikingur Reykjavik, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Vikingur Reykjavik 12 kez gol sevinci yaşadı, 20 kez topu ağlarında gördü.

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