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        Haberler Gündem Güncel İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'unda gözaltına alındığı soruşturmada 87 şüphelinin ifade işlemleri başladı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        İBB'deki iki soruşturmada gözaltına alınan 87 şüphelinin ifade işlemleri başladı

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan 87 şüphelinin ifade işlemleri başladı. Soruşturmada, ekiplerin 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 10:47 Güncelleme: 20.03.2025 - 11:05
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        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan 87 şüphelinin ifade işlemleri başladı.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

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        Gözaltı kararları üzerine gerçekleşen operasyonda yakalanarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de bulunduğu 87 şüphelinin ifade işlemleri başladı.

        Ekiplerin 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları da devam ediyor.

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