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İBB Başkanı İmamoğlu: CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu'dur

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ben CHP'liyim. Her CHP'linin ailesinin lideri olan Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu adaydır" dedi

İBB Başkanı İmamoğlu: CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu'dur
HABERTURK.COM / DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ben CHP'liyim, her Cumhuriyet Halk Partili'nin, ailesinin lideri olan Sayın Kılıçdaroğlu adayıdır" dedi.

İBB iştiraki Şehir Hatları A.Ş., tarihi Haliç Tersanesi´nin 567'nci kuruluş yıldönümünde, 5 elektrikli deniz taksiyi suya indirdi.

"HER CHP'LİNİN ADAYI KILIÇDAROĞLU'DUR"

Tek başına bir oyun izlemeye çalıştığınız için anlamıyorsunuz. Takım oyunundan bahsediyorum. Takım oyununu unuttu millet. Tek kişilik oyun izliyor. Hiç anlamıyorsunuz. Ben takım oyuncusuyum diyorum, beni daha evden sahaya giderken yolda sakatlamaya çalışıyorlar diyorum. Ben CHP'liyim. Her CHP'linin ailesinin lideri olan Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu adaydır.

"BİZ DAHA ÇOK SARILACAĞIZ BİRBİRİMİZE"

Törende gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak, Genel Başkanımla benim aramdaki ilişkiyi, Genel Başkan'ın bir 'baba-oğul ilişkisi' diye tariflemesi, muhteşem bir duygu. Bunu bir tek babam kıskanır diye düşündüm. Hani babam der ki, 'Ya nasıl böyle bir şey der benim oğluma.' Ama babam da kıskanmaz. Babam da gurur duyar oğluna böyle bir duygu besleyen Genel Başkanı olmasından. Fakat görüyorum ki, kıskançlık duygusu Sayın Cumhurbaşkanı'nda yüksek" dedi. "Görevden alıkonulmak istenen, görevden alınmak istenen dil ile bir nevi tehdit edilen bir pozisyonda kalmamız sağlanmaya çalışılıyor" diyen İmamoğlu, "Ben, buradan hem bir Kasımpaşalı olarak hem de hemşehri sayılırız, mertçe mücadeleye davet ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nı. Yani bizim bu büyük ailemizden, bu büyük takımımızdan, bu büyük muhalefet cephesinin oluşumundan insan eksiltmeye çalışmasın. İnsan eksiltmeye değil, mertçe mücadeleye davet ediyorum. Bu elinizdeki devlet gücünü kullanarak, insanları sindirme kavramından uzaklaşsınlar. Bunu da bir tek kendileri yapabilir. Lütfen yapsın. Bu işin yanlış olduğunu, bu işin doğru bir karar olmadığını çıkıp açıklamasını bekliyorum. Bu işin istinaftan dönmesinin şart olduğunu çıkıp açıklamasını bekliyorum. Bunu yaparsa, kendine yakışanı yapmış olur. Bıraksın bizim baba-oğul ilişkimizi. Kıskandığının farkındayım. Kıskanmaya devam etsin. Biz daha çok sarılacağız birbirimize. Ama bu mertliği bekliyorum ben" diye konuştu.

"MOBESE MESELESİNİ HAYATTA VAR OLDUĞUM SÜRECE TAKİP EDECEĞİM"

YSK başkanı ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştiren Ekrem İmamoğlu, " YSK Başkanı, İçişleri Bakanı...Türkiye Cumhuriyeti tarihine bakın, en az konuşan makamlardır. Çünkü bunlar gerçekten kutsaldır. Çok önemlidir. İçişleri Bakanı'nın yönetimi hattına bakın; güvenliğiniz, 7/24 yaşam koşullarınızın emanet edildiği alanlardır. Saygı, minnet duyuyorum, jandarmamızın önünde, polisimizin önünde, şehitlerimizin huzurunda saygıyla eğiliyorum. Ama bu dil, o alana yakışmayan bir dil. Yani benim peşimden MOBESE'leri izleyen bir göz, başka ne der işte? 'Alırım' der, 'Yaparım' der, 'Ederim' der. Böyle bir akıl. Ben MOBESE işini bıraktım zannetmezsin. Ben, MOBESE meselesini hayatta var olduğum sürece takip edeceğim. Çünkü, bugün yaptıkları da aslında bir nevi MOBESE sürecinin basına aktarılması gibi bir süreç" dedi.

"MAĞDUR OLMAMALARI İÇİN BU SEÇİMİ KAZANACAĞIZ"

Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarının sorulması üzerine İmamoğlu, "Ne güzel söylemiş. Az önce söylediğimi tekrar etmiş. 85 milyon insana emanet etmek istiyoruz Cumhurbaşkanlığı koltuğunu. Kendilerine, 'Geçmiş olsun' diliyorum. İnşallah bu süreç, onu da çoluğuna, çocuğuna, ailesine, eşine kavuşturacak. Hukuksuz yargılanıp, içeride yatan benim kardeşim Tayfun'u da Can'ı da diğer arkadaşlarını da çoluğuna, çocuğuna, evlerine, ailelerine kavuşturacak. Yani bütün bu hukuksuz alanlar sona erecek. Kesinlikle öyle. Bu seçim mücadelesi, kişisel mücadele alanı değil kardeşim. Ben ne diyorum? İstanbul Belediye Başkanıyım. Neferiyim. Ve bu seçimi, milletimiz için kazanacağız. 85 milyon insan için. Bana o hukuksuz kararı veren hakimin, savcının çocukları ve eşleri için kazanacağız bu seçimi. Onların çocuklarının, onlarının eşlerinin hayat boyu hiçbir hukuksuz alanla, ortama maruz kalmamaları ve mağdur olmamaları için bu seçimi kazanacağız. O bakımdan, çok güzel söylemiş Sayın Demirtaş. Diline sağlık" diye konuştu.

"OYUNA GİRECEK OYUNCUDAN TEKNİK DİREKTÖRDEN BAHSEDİYORUM"

"Tek başına bir oyun izlemeye alıştığınız için takım oyunundan uzaklaştınız anlamıyorsunuz" diyen İmamoğlu, "Takım oyunundan bahsediyorum. Oyuna girecek oyuncudan teknik direktörden bahsediyorum. Takımda oyuna girecek oyun oynayacak kişilerden birisiyim beni daha evden sahaya giderken yolda sakatlamaya çalışıyorlar onu ima ettim. Ben CHP'liyim, her Cumhuriyet Halk Partili'nin, ailesinin lideri olan Sayın Kılıçdaroğlu adayıdır" dedi.

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