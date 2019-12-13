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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun arasında yaşanan Kanal İstanbul tartışması devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'sen otur işine bak' şeklindeki sözlerine yanıt veren İBB Başkanı İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

Ben burada oturarak, çalışmayarak, iş üretmeyerek bir belediye başkanlığı yapmak için seçilmedim. Toplumun menfaatini, haklarını korumak için belediye başkanı seçildim. 'Sen otur işine bak' cümlesinin bir başka açılımı, en iyisini ben bilirim demektir karşılığı bunun. Ben de en iyisini 16 milyon insan bilir, ben bu anlamda sonuna kadar süreci sonuna kadar takip edeceğim, toplumun menfaati için çalışacağım ve bu süreçle ilgili 16 milyon insanın en son noktasına kadar tüm bilgileri elde etmesini sağlayacağım. Bu işi çok iyi bilen insanlardan faydalanacağız, bu işi çok sesli şekilde toplumun önünde dile getireceğiz ve toplumun menfaatini, toplumun kararını yine toplumla birlikte ortak akılla vereceğiz. Biz birileri sükse yapsın diye İstanbul halkına ihanet edecek hiçbir projeye evet demeyeceğiz.