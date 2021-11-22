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Türkiye, 2016'da yaz-kış saati uygulamasını kaldırmış ve saat dilimini sabitlemişti. Sabit saat kararının 'anlamsız' olduğunu öne süren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya Twitter hesabından yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 22, 2021



"BU ANLAMSIZ UYGULAMA KALDIRILANA KADAR"

Sabit saat uygulamasının bir an önce kaldırılmasını dile getirmiştim. Eğitmenlerden velilere, medyadan iş dünyasına, STK’lardan uzmanlara farklı bir çok kesim konuyu daha yüksek sesle dillendirmeye başladı. Bu anlamsız uygulama kaldırılana kadar gündem yapmaya devam edeceğim.



BAKAN DÖNMEZ: 6 MİLYAR TL TASARRUF SAĞLANIYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kış saati uygulamasıyla elektrikten 6 milyar TL tasarruf sağlandığını açıkladı. Dönmez, Türkali-2 kuyusunun rezervuar testinde günlük 650 bin metreküp gaz akışına ulaşıldığını ifade etmişti.