2025-2026 eğitim öğretim döneminde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine Genç Üniversiteli Desteği verilecek. Bu sebeple 2025-2026 İBB burs başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Toplam 100 bin üniversite öğrencisinin yararlanacağı İBB burs başvuruları için beklenen gün geldi. Başvuru süreci 23 Eylül Salı günü itibarıyla başlarken, başvurular gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi veya İstanbul Senin uygulaması üzerinden alınacak. Peki, İBB burs başvuru şartları neler, ne kadar burs ödenecek? İşte, 2025-2026 İBB burs başvuru ekranı (gencuniversiteli.ibb.istanbul)..