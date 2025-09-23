İBB burs başvuruları başlıyor! 2025-2026 Genç Üniversiteli Desteği İBB burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Genç Üniversiteli Desteği başvuruları için geri sayım sona eriyor. İBB burs başvuruları 23 Eylül Salı bugün itibarıyla başladı. Başvuru yapmak isteyen öğrenciler, 2025-2026 dönemi İBB burs başvuru tarihleri ve şartları hakkında araştırmalar yapıyor. Söz konusu eğitim desteğiyle, bu yıl 100 bin öğrenciye toplam 2 milyar TL maddi destek sağlanmış olacak. Peki, Genç Üniversiteli Desteği İBB burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler, burs miktarı ne kadar, kaç TL ödenecek? İşte, 2025-2026 İBB burs başvuru ekranı ve burs tutarı...
2025-2026 eğitim öğretim döneminde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine Genç Üniversiteli Desteği verilecek. Bu sebeple 2025-2026 İBB burs başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Toplam 100 bin üniversite öğrencisinin yararlanacağı İBB burs başvuruları için beklenen gün geldi. Başvuru süreci 23 Eylül Salı günü itibarıyla başlarken, başvurular gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi veya İstanbul Senin uygulaması üzerinden alınacak. Peki, İBB burs başvuru şartları neler, ne kadar burs ödenecek? İşte, 2025-2026 İBB burs başvuru ekranı (gencuniversiteli.ibb.istanbul)..
2025-2026 İBB BURS BAŞVURU TARİHLERİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), eğitimde fırsat eşitliği sunmak için öğrencilere sağladığı desteği devam ettiriyor. Bu kapsamda ‘’Genç Üniversiteli Eğitim Desteği’’ projesiyle, kendisi veya ailesi İstanbul'da ikamet eden ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimine devam eden öğrencilerin ve ailelerinin muhtaçlık durumu değerlendirilerek nakdi destekte bulunuluyor.
2025-2026 eğitim öğretim dönemi için İBB burs başvuruları, 23 Eylül 2025 Salı günü saat 09.00 itibarıyla alınmaya başladı ve 17 Ekim 2025 Cuma günü sona erecek.
2025-2026 İBB BURS TUTARI NE KADAR, KAÇ TL ÖDENECEK?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025-2026 eğitim öğretim döneminde 100 bin üniversite öğrencisine yıllık 20 bin TL burs verecek.
Bugüne kadar toplamda 2 milyar 946 bin 349 bin 600 TL Genç Üniversiteli Desteği sağlandı.
İBB BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Öğrenciler, İBB burs başvuruları ve evrak işlemlerini, “İstanbul Senin” uygulaması ya da https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ portalı üzerinden gerçekleştirebilirler.
Google Play ya da AppStore’dan İstanbul Senin uygulamasını indirip, Profil sekmesinden üyelik oluşturup, ana sayfada yer alan “Genç Üniversiteli” mini uygulamasını açarak başvuru yapabilirsiniz.
Bilgilerinizin doğruluğundan emin olun. Onaylamanız durumunda, başvuru sırasında beyan ettiğiniz evraklardaki bilgiler esas alınacaktır.
Anne babanın vefat etmesi ya da boşanması (Sadece resmi olarak boşanmış aileler) durumunda öğrencinin ikamet ettiği aile bireyi esas alınır.
Gelir beyanına fazla mesai ve prim ücretleri dahil edilmez, bordro üstündeki net gelir baz alınır.
İBB BURS BAŞVURU GENEL KOŞULLARI
· T.C. vatandaşı olmak,
· Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,
· Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak,
· Ön lisans - lisans öğrencileri için üst yaş sınırı 30,
· Yüksek lisans - doktora öğrencileri için üst yaş sınırı 40,
· Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,
· Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf / özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak,
· Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması,
· Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.
İSTENİLEN EVRAKLAR
· Sabıka kaydı almadığına dair belge
· Öğrenci belgesi
· Transkript belgesi
· Vakıf/özel okullarda okuyan öğrenciler için %100 bursluluk belgesi
· Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)
· Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi
· Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler
-Şehit çocuğu belgesi
-Gazi veya gazi çocuğu belgesi
İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?
Açık öğretimde okuyan öğrenciler
Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler
Ücretli değişim programında bulunanlar
Ön Lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek Lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler.
İBB BURSU NE KADAR SÜREYLE ÖDENİYOR?
Burs ödemeleri 3 taksit (5.000 TL x 3) olarak ödeniyor.