        İBB BURS SONUÇ SORGULA | Genç Üniversiteli 2025 İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) üniversite öğrencilerine yönelik sunduğu Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları yoğun ilgi gördü. 23 Eylül 2025'te başlayan başvuru süresi, öğrencilerden gelen talepler üzerine 21 Kasım 2025 Cuma gününe kadar uzatıldı. Şimdi gözler, burs sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

        Giriş: 23.10.2025 - 21:42 Güncelleme: 23.10.2025 - 21:42
        1

        İBB’nin binlerce üniversite öğrencisine maddi destek sağlayan Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvurularında süre uzatıldı. 23 Eylül’de başlayan ve 17 Ekim’de sona ermesi planlanan başvurular, yeni kararla 21 Kasım 2025’e kadar devam edecek. Öğrenciler şimdi, "İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını bekliyor. Detaylar haberimizde...

        2

        BAŞVURU TARİHİ UZATILDI

        Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları 23 Eylül 2025 Salı günü saat 09.00 itibarıyla alınmaya başladı. Normal şartlarda 17 Ekim 2025 Cuma günü bitmesi gereken başvuru tarihi uzatıldı. Buna göre; İBB burs başvuru tarihleri 21 Kasım 2025 Cuma gününe kadar devam edecek.

        3

        İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2025 2026 İBB burs başvuru sonuçlarıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Detaylar başvurular tamamlandıktan sonra belli olacak.

        4

        İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSU NE KADAR?

        2024 yılında İBB, 100 bin öğrenciye 15 bin TL değerinde burs sağladı. 2025-2026 eğitim yılı burs miktarı 20 bin TL olarak belirlendi.

