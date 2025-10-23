İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) üniversite öğrencilerine yönelik sunduğu Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları yoğun ilgi gördü. 23 Eylül 2025'te başlayan başvuru süresi, öğrencilerden gelen talepler üzerine 21 Kasım 2025 Cuma gününe kadar uzatıldı. Şimdi gözler, burs sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
BAŞVURU TARİHİ UZATILDI
Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları 23 Eylül 2025 Salı günü saat 09.00 itibarıyla alınmaya başladı. Normal şartlarda 17 Ekim 2025 Cuma günü bitmesi gereken başvuru tarihi uzatıldı. Buna göre; İBB burs başvuru tarihleri 21 Kasım 2025 Cuma gününe kadar devam edecek.
İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 2026 İBB burs başvuru sonuçlarıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Detaylar başvurular tamamlandıktan sonra belli olacak.