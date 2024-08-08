İBB'den Paris'teki 'İstanbul Evi' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi işbirliği ile Paris'in ünlü moda müzesi Palais Galliera'da "İstanbul Evi" açıldı. Açılışa CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı Murat Ongun da, kirasının tartışma konusu olduğu İstanbul Evi ile ilgili açıklamada bulundu.