İBB iddialara ne diyor?

İBB'nin sosyal medya hesaplarında iddialar hakkında verilen yanıtlar özetle şöyle:

“Lüks konut” iddiası: “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ailesiyle birlikte, mülkiyeti İBB’ye ait olan Sarıyer’deki başkanlık konutunda yaşamaktadır. Daha önce bir vakfa tahsis edilen bu taşınmaz, Ekrem İmamoğlu tarafından İBB’ye kazandırılmış ve kendisinden sonraki başkanların da kullanabilmesi için, başkanlık konutu olarak düzenlenmiştir.”

"Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. üzerinden usulsüz ihaleler”e ilişkin iddialar: “Her iki İBB iştirak şirketi de defalarca Sayıştay denetiminden geçmiştir. Müfettişlere tahsis edilen odalar sürekli dolu olmuş, yapılan tüm incelemelerde herhangi bir usulsüzlük tespit edilmemiştir. Açık hava reklam mecralarına ilişkin ihaleler, hizmet alımları ve sözleşmeler defalarca denetlenmiştir. Mülkiye ve Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılan ayrı incelemelerde de herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır.”

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"Terör örgütüne yardım ve işi alım” iddiaları: “İBB daha önce de bu tür suçlamalara ilişkin yargı süreçlerinden aklanarak çıkmıştır. İBB’de işe alımlar, büyük bir titizlikle yürütülmekte olup, adaylardan yalnızca sabıka kaydı değil, güvenlik soruşturması da talep edilmektedir. Valilik onayı olmadan hiçbir personel işe alınmamaktadır. “

"Belediye encümeninden zorla karar çıkartarak bazı iş insanlarına şantaj yapıldı" iddiası: “Encümen kararları, İBB Meclisi’nin denetimine tabidir. Bu konuda bugüne kadar muhalefet partileri tarafından herhangi bir itiraz ya da iddia ortaya atılmamıştır.”

"Medya A.Ş yöneticisi yurtdışına kaçtı" iddiası: “Medya A.Ş Yöneticisi E.G, yıllık izin formunu doldurarak, annesiyle birlikte yurt dışına tatile gitmiştir. Operasyon haberinin ardından, dönüş biletini erkene alarak ülkeye dönme kararı almıştır ve ifade vermeye hazırdır.”

“Kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde toplanması ve şantaj” iddiası: “Adli makamların talep ettiği durumlar haricinde, hiçbir veri paylaşılmamıştır.”

“İPA’nın istatistikleri manipüle ettiği” iddiası: “İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) düzenli olarak yayınladığı yaşam maliyeti araştırmaları İTO’nun açıkladığı verilerle örtüşmekte olup İstanbul özelinde yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Bilimsel metotlarla hazırlanan çalışmalar, alanında uzman akademisyenlerin yönetiminde gerçekleştirilmektedir.” REKLAM “Pandemi döneminde 1388 hayali konser düzenlendiği” iddiası: “Pandemi sürecinde sanatçılara destek olmak amacıyla hayata geçirilen ‘İstanbul Bir Sahne’ projesi kapsamında; Dijital Sahne, Fiziksel Sahne ve Sahnem İstanbul başlıkları altında 3 ayrı kategoride konserler düzenlenmiştir. Bu çerçevede toplamda 5.535 sanatçıya destek sağlanmıştır. Tüm etkinliklerin hakediş videoları ve fotoğrafları arşivlenmiş; bu konserlerle ilgili detaylı bilgiler İBB Kültür A.Ş.’nin 2020-2021 Faaliyet Raporlarında kamuoyuna sunulmuştur.” “İstanbul Senin uygulamasına kaydedilen 16 milyon insanın kişisel verilerinin reklam ve pazarlama şirketlerine satıldı” iddiası: “İstanbul Senin, İstanbulluların ad, soyad ve TCKN bilgilerini girerek kayıt oldukları ve 2022 yılında hizmete alınmış her ihtiyacın karşılandığı bir uygulamadır. Uygulamadaki kullanıcı bilgileri İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Entegrasyonu ile teyit edildikten sonra kullanıma açılmaktadır. Hali hazırda kullanıcı sayısı 16 milyon değil, 3,5 milyondur. KVKK gereğince, üyelik aşamasında tüm kullanıcılara aydınlatma metni sunulmakta ve açık rızaları alınmaktadır. Yasaya uygun şekilde işlenen kişisel veriler, İBB ve iştirak şirketlerinin sunduğu kamu hizmetlerine dair bilgilendirme amacıyla yapılan bildirimler için ve sadece İBB tarafından kullanılmaktadır. KVKK hükümleri ve kullanıcıların açık rızaları dışında reklam şirketlerine satılması veya başka üçüncü kişilerle paylaşılması kesinlikle mümkün değildir.” “İmamoğlu başkanlığı döneminde mal varlığı arttığı” iddiası: “İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu’nun 2019 ve 2024 mal bildirim beyanına göre, üzerlerine kayıtlı menkul ve gayrimenkullerin dökümü açık kaynaklardan kamuoyuyla paylaşılmıştır. “ “İSKİ banka hesaplarından 2020-2024 yıllarında toplam yaklaşık 215 Milyon TL tutarında kayıt dışı para transferi gerçekleştirildiği” iddiası: “Adı geçen şirkete Ekrem İmamoğlu döneminde herhangi bir iş verilmemiştir. Yapılan ödemeler AK Parti dönemindeki işlerle ilgili hak ediş ödemeleridir. Ve tamamı yasaldır.”