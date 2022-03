İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevlerinde bulunan köpeklerin, ömürlük yuvalarına kavuşmaları için sahiplendirme hamlesi başlattı. “Sahiplen İstanbul” sloganıyla başlayan proje, İstanbul Gönüllüleri ve SemtPati iş birliği ile gerçekleşiyor.

İBB Bakımevlerindeki köpekleri sahiplenmek isteyen hayvanseverler, SemtPati uygulaması üzerinden ön başvuruda bulunabiliyor. Başvuru formunu dolduran İstanbullular, İstanbul Gönüllüleri ve İBB Veteriner Müdürlüğü tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda can dostlarına kavuşuyor.

Uygulamada her köpeğin yaş ve cinsiyet bilgileri ile fotoğrafının da yer aldığı sayfalar bulunuyor. Hayvan sağlığı ve bakımıyla ilgili temel bilgilerin de sunulduğu “SemtPati” mobil uygulaması, iOS ve Android cihazlardan ücretsiz şekilde indirilebiliyor.



HAYVAN SAHİPLENDİRİLMESİ TOPLUMSAL BİR KONU



Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sokakta yaşayan hayvanların sahiplendirilmesinin önemine değinerek şöyle devam etti:



“Hızlı kentleşme, başta köpekler olmak üzere tüm sokak canlılarını mağdur ediyor. Onların doğal ortamlarını, birkaç senede kocaman sitelere, semtlere, hatta ilçelere dönüştürebiliyoruz. Sokak canlıları da yaşama mücadelesi veriyorlar. Dünyada, binlerce, on binlerce kapasiteli barınaklar yapılabilirmiş gibi bir algı var. Ancak canlıya olan saygı buna müsaade etmez. Bu sorunları çözecek pratik uygulamalara ihtiyacımız vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bizi bu projede destekleyen iş insanı İpek Kıraç hanımefendiye ve İstanbul Gönüllülerine teşekkür ediyorum. Bakımevlerimizdeki 40’a yakın canımızı sahiplenen Koç Topluluğu’ndaki firmalara da teşekkür ediyorum. Bu güzel davranışın tüm şirketlere ve kurumlara örnek olmasını diliyorum. İnanıyorum ki İstanbul halkı da bakımevlerimizde, sıcak yuvalarını bekleyen can dostlarımıza karşı duyarsız kalmayacak. Çağrımıza kulak verip, hayvan sahiplenen tüm İstanbulluları şimdiden tebrik ediyorum.”



BAKIMEVİNDEKİ UYGULAMALAR



İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, rehabilitasyon çalışmaları kapsamında bakımevlerindeki tüm hayvanların kısırlaştırma, aşı ve anti parazitlerini yaparak kayıt altına alıyor. Hayvanseverler tarafından sahiplenilen tüm köpekler de bu bakımların ardından yeni yuvalarına teslim ediliyor. Sahiplenilen köpekler ayrıca İBB Veteriner hekimleri ve köpek eğitmenleri tarafından mizaç testine tabi tutulduktan sonra tasma ve temel yürüyüş eğitimi alıyor.



İpek Kıraç: “Dünyanın en güzel şehirleri arasında yer alan İstanbul'un sahip olduğu çeşitlilik ve kapsayıcılık ile SemtPati’nin başlangıç noktası olarak projemizdeki yeri her zaman çok değerli olacak.”



İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 1,5 yıl önce imzaladıkları protokolden bu yana önemli yol kat ettiklerini belirten SemtPati projesinin kurucusu ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, “Şehirlerimizin doğal bir parçası olan sokak hayvanlarıyla beraber uyum, sevgi ve güven içinde bir yaşam hedefiyle hayata geçirdiğimiz SemtPati projemizde, öncelikle yolun başından itibaren bizimle olan Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na gösterdiği samimi ilgi için teşekkür ederim. Dünyanın en güzel şehirleri arasında yer alan İstanbul'un sahip olduğu çeşitlilik ve kapsayıcılık ile SemtPati’nin başlangıç noktası olarak projemizdeki yeri her zaman çok değerli olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İstanbul Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü’ne, uygulamamızı her geçen gün daha iyi bir noktaya taşıyan KoçSistem’e ve bugüne kadar İstanbul’un 20’ye yakın ilçesinde yaygınlaştırma çalışmaları yürüten İstanbul Gönüllüleri başta olmak üzere uygulamamıza kaydolan tüm hayvanseverlere aktif yurttaşlık sorumluluğunu üstlendikleri için gönülden teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

İpek Kıraç: “Köpeklerin onları sevecek bir aileye kavuşması adına ‘Sahiplen İstanbul’ sloganıyla yaygın ve etkili bir sahiplendirme yapılmasına destek olacağız.”



SemtPati projesinde yeni bir sayfa açtıkları için heyecan duyduğunu belirten İpek Kıraç sözlerini şöyle sürdürdü:

''İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Gönüllüleri iş birliği ile yürüttüğümüz projemizin yeni adımında, köpeklerin onları sevecek bir aileye kavuşması adına ‘Sahiplen İstanbul’ sloganıyla yaygın ve etkili bir sahiplendirme yapılmasına destek olacağız. Sokak köpeklerini kayıt altına alarak ihtiyaçlarını tespit etmeyi ve yerel yönetimlerin veriye dayalı karar alma süreçlerini desteklemeyi hedefleyen projemizin mobil uygulamasını da sahiplendirme alanına odaklanacak şekilde güncelledik. Sahiplenilmeye uygun, mizaç testleri, bakımları yapılmış, eğitimleri tamamlanmış köpeklerin bilgilerine tek bir platformdan ulaşılması, hem ailelerine yeni bir üye kazandırmak isteyen hayvanseverlere kolaylık sunacak, hem de dostlarımızın daha kısa sürede yeni yuvalarına kavuşmalarına katkı sağlayacak. Eğer bunu başarabilirsek, hayvan dostlarımızın sahiplendirilmesi adına dijital dönüşümün ve platformların gücünden faydalanmış olacağız.”

İpek Kıraç: “Koç Topluluğu Şirketleri 40’a yakın köpek dostumuza yuva oldu.”



Koç Topluluğu Şirketlerinin de İBB Bakımevlerinden sahiplendiği 40’a yakın köpeğe yuva olduğunu belirten İpek Kıraç, “Arçelik, Ark İnşaat, Düzey, Koçtaş, Otokar, RMK Marine, Sendeo ve Tat Gıda; genel müdürlüklerinde ve fabrikalarında bakmak üzere can dostlarımızı ömürlük yeni yuvalarına kavuşturdu. Önümüzdeki dönemde bu şirketlerimize yenilerinin eklenmesini bekliyoruz. Bundan sonraki süreçte Koç Topluluğu’ndaki çalışma arkadaşlarımıza ve bayilerimize de sahiplendirme yaparak kampanyayı çok daha büyük bir ekosisteme yaymayı planlıyoruz. Farklı yaş gruplarını sokak hayvanları konusunda bilinçlendirmek ve doğru iletişim yollarını öğretmek amacıyla hayata geçirdiğimiz eğitimleri de ilköğretim okullarında yaygınlaştırmaya devam edeceğiz” dedi.