İBB Meclisi'nde 2024 yılı denetim raporu sunuldu

İBB Meclisi nisan ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

AA'nın haberine göre; Mecliste, CHP'li Meclis Üyesi ve Denetim Komisyonu Başkanı Ediz Zeyrek, 2024 yılı denetim raporunu sundu.

Zeyrek, Komisyonda ana denetim raporunu kendilerinin, şerh raporunu ise AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar'ın hazırladığını söyledi.

Raporun açık, şeffaf ve kanundaki yetkilerini kullanacak şekilde oluşturulmasında büyük gayret sarf ettiklerini ifade eden Zeyrek, denetim raporunun, objektif kriterlere göre hazırlanmasının zaten olması gereken bir şey olduğunu kaydetti.

Fotoğraf: AA

Kanunda belirtilen raporun hazırlanmasında kamu personeli ve diğer uzman kişilerden faydalanabileceği yönündeki hüküm kapsamında, uzman personel görevlendirdiklerini anlatan Zeyrek, belediye iştirak şirketlerinin hesaplarının denetiminin yayınlanan genelge kapsamında, sadece Sayıştay denetimine tabi olduğunu, Meclis denetiminin çıkarıldığını ve bu yüzden raporda değinmediklerini ifade etti.

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Zeyrek, "İBB'nin 2024 yılındaki toplam gelirleri 179 milyar 633 milyon 904 bin lira olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl gerçekleşme tutarı olan 105 milyar 633 milyon liradan kıyaslandığı zaman yüzde 70 oranında artış izlendiği görülmüştür. Gelirlerdeki artış oranının yüzde 70 gibi yüksek seviyede olması açıkçası Denetim Komisyonu'ndaki üyeleri memnun etmiştir." ifadelerini kullandı.

İBB'nin 2024 yılındaki toplam giderlerinden bahseden Zeyrek, giderlerin bir önceki yıl gerçekleşme tutarı olan rakam ile kıyaslandığı zaman yüzde 95,16 oranında arttığını kaydetti. İBB'nin borçlarından bahseden Zeyrek, şöyle konuştu: "İBB tarafından 2024 yılında yurt içi bankalardan 10 milyar 574 milyon lira iç borç kullanımı ve uluslararası finans kuruluşlardan ise 9 milyar 209 milyon 295 bin lira dış borç kullanımı olmak üzere toplam 19 milyar 783 milyon 295 bin lira borç kullanımı yapılmıştır. Ödemeler kapsamında, 3 milyar 654 milyon 471 bin lira iç borç anapara geri ödemesi, 12 milyar 239 milyon 393 bin lira dış borç anapara geri ödemesi olmak üzere toplam 15 milyar 895 milyon 855 bin lira anapara geri ödemesi yapılmıştır. 19 milyar borç kullanmış ama 15 milyar geri ödeme yapmış. Net finansman kullandığı kısım 4 milyar lira küsur... İBB her yıl finansman kullanma kabiliyetini geliştiriyor. Bir önceki yıl net finansman kullanımı 23 milyar lira olmasına rağmen 2024 yılında net finansman kullanımı yüzde 437 oranında düşmüştür. Çok büyük bir başarıdır." İBB'de 2 bin 500 taksi ihalesine onay çıktı Bütçedeki gelir ve giderden bahseden Zeyrek, "2024 yılında bütçede hedeflenen 218 milyar 500 milyon lira tutarındaki gidere karşılık 179 milyar 633 milyon 904 tutarında gelir sağlanmış olup yüzde 82,21 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Toplam gelirde 2023 yılına göre yüzde 70,05 oranında artış meydana gelmiştir. Bu artışın önemli nedeninin birincisi, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, ikincisi ise gelirler ve sermaye gelirlerinin 2023 yılına göre kıyasla artmasıdır." ifadelerini kullandı.

2024 YILI DENETİM RAPORUNUN MUHALEFET ŞERHİ SUNULDU İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, Denetim Komisyonu Üyesi ve AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, 2024 yılı denetim raporuna muhalefet şerhi sundu. İBB Meclisi nisan ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Fotoğraf: AA Mecliste, Denetim Komisyonu Başkanı ve CHP'li Meclis Üyesi Ediz Zeyrek'in, 2024 yılı denetim raporunu sunmasının ardından Denetim Komisyonu Üyesi ve AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, rapora muhalefet şerhi sundu. Zeyrek'in sunduğu İBB'nin gelir gider rakamları ve bilanço bilgilerinde bir sorun olmadığını anlatan Kaynar, şöyle konuştu: "Burada perdeleme meselesi var. Ben 2024 yılında İBB'nin 179 milyar lira gelir elde ettiğini ve 238 milyar lira da gider yaptığını söylüyorum. Aradaki farkın da 59 milyar olduğunu söylüyorum. Bütçe açığı demek değil midir bu? Nihayetinde 59 milyar bütçe açığı vermiş bir kurumdan bahsediyoruz. Ediz Bey, 179 milyar ile 238 milyarı böyle kıyaslamıyor da geçen yıl gelir ne olmuş, bu yıl ne olmuş, ikisinin arasındaki artış oranını söylüyor. Bu kuruma 2024 yılında ne gelmiş, ne harcamış hepsi bu. Bu açığı nasıl finanse edecek? Borçla finanse edecek. Borcu 60 milyar artmış. 2023 yılında bu kurumun borcu 150 milyardı, bu sene 215 milyar olmuş."

İBB'nin borcunun 2018 yılında 26 milyar 760 milyon 456 bin lira olduğunu, 2024 yılında ise borcun 215 milyar 297 milyon 101 bin liraya yükseldiğini dile getiren Kaynar, bu borcun dolar ve avro bazında da arttığını belirtti. İBB'nin ihalelerine değinen Kaynar, şöyle konuştu: "Biz diyoruz ki 2024 yılında yapılan ihalelerde usulsüzlükler var. Bunları rakamlarıyla, belgeleriyle hepsiyle ortaya koyuyoruz. Bize karşı cevabı ne oluyor CHP'nin? 'Siz de ihale kanununda şu kadar değişiklik yaptınız.' diyor. İhale kanununda değişiklik yapılır, TBMM zaten kanun çıkarmak için var olan bir kurum. Nihayetinde kanunda değişiklik olur ama bu senin ihale kanunu hükümlerine uymayacağını, usulsüzlük yapmanı haklı kılmaz, böyle savunma olmaz." Kaynar, incelenen ihale dosyasından hiçbirinde canlı verilen ihale olmadığına değinerek, "Daha da ilginç tarafı birkaç tanesi hariç rekabete açık ihaleye de rastlamadım. Bir ihalenin açık ihale olarak yapılmış olması o ihalelerin rekabete açık olduğu anlamına gelmez. Siz ilan ediyorsunuz ve ilan ettiğiniz ihalede öyle şartlar koymuşsunuz ki firma işaret edilmiş. Bir firma işaret edilmiş, ondan başka kimsenin girme şansı yok ihaleye." ifadelerini kullandı.

Belediye hizmetleri açısından gerekli olmayan birçok ihale alımı içeren dosyalar olduğunu aktaran Kaynar, "Konser yapmasalar, dans yapmasalar, reklam yapmasalar, film çekmeseler, gelen misafirlere, davet ettikleri misafirlere uçak bileti almasalar, konaklama yaptırtmasalar, yemek-kokteyl işleri yapmasalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve İstanbul'a hiçbir şey olmaz." diye konuştu. İBB'nin, geçen yıl Letica Moreno konseri 1 milyon 548 bin 660 lira, Işın Karaca konseri 1 milyon 200 bin lira, Fatih Erkoç konseri 2 milyon 550 bin lira, Cem Adrian konseri 3 milyon 600 bin lira, Epic Senfoni konseri için 3 milyon 600 bin liranın sadece sanatçılara verildiğini belirten Kaynar, "Sanatçıya saygılıyız ama 30 Ağustos'ta bence parayla çıkan sanatçıya benim hiçbir saygım olmaz. Atatürkçülük, Milli Mücadele kasıyor bu sanatçılar, ondan sonra da malı götürüyor. Madem Zafer Bayramı'nda çıkıp İstanbullulara konser veriyorsa, bedava versin." dedi. "YOUTUBER'LARA ÖDENEN PARA 3 MİLYON 66 BİN LİRA" Kaynak yetersizliği gerekçe gösterilerek bazı hizmetlerin iptal edildiğini, belediyenin öncelikli hizmetler arasında yer almayan birçok alımların yapıldığını vurgulayan Kaynar, "YouTuber ve benzeri kişilere reklam için ödemeler yapıldığı, reklam, konser, sosyal medya hizmeti, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi, toplumsal cinsiyet konulu kitaplar, sanatçı ağırlama, kokteyl, çalıştaylar, festival hizmet alımları gibi çok sayıda alımlar yapıldığı, böylece kaynakların etkin kullanılma ilkesine aykırı hareket edildi. 5 Nisan 2024 tarihli 'Muhtelif Turizm Tanıtım Etkinlikleri' ihalesinde YouTuber'lara ödenen para 3 milyon 66 bin liradır." ifadelerini kullandı.

Kaynar, muhtelif sanatçıları ağırlamak için 336 bin 400 lira verildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Megacities Summit organizasyon varmış burada da çok ilginç bir şey var, 743 bin lira harcanmış. Bir buşon olayı daha buradan çıktı. Şimdi burada da şöyle olmuş. 110 adet Banquet açık içki, 1 adet de bu içkilerin servis hizmeti diye bir ayrı kalem var. Bunun içerisinde Feriye Turizm'de yapılmış bu organizasyon için 743 bin lira verilmiş. Sosyal medya yönetimi için 600 bin lira ve KDV, TTBOOM diye bir firmaya verilmiş." Bazı ihalelerde teknik yeterlilikle alakası olmayan kriterlerin konulduğunu söyleyen Kaynar, "Bu kriterler sebebiyle bazı firmaların teklifleri puanlamada düşük puan alıyor. Halbuki ekonomik olarak en avantajlı teklifi verdiği halde, 'teknik yeterliliğin yetmiyor' ihalelerden eleniyor." dedi. Kent müzesi inşaatının tamamlanmasına ilişkin konulara değinen Kaynar, şöyle konuştu: "Kent müzesinin o aşamasına kadar olan işlerinin hepsini Kayalar İnşaat diye bir firma yapmış. İhale 2019 sonrasındaki yönetim tarafından durduruldu. Sonradan tekrar tamamlamak için ihaleye çıkılmış ve bu ihaleye Kayalar da girmiş, başka bir firma daha girmiş, Fortis İnşaat. Kayalar İnşaat bu iş için 758 milyon lira teklif vermiş, Fortis de 819 milyon lira teklif vermiş ama demişler ki 'senin teknik yeterliliğin yok.' Bu işi bu aşamaya kadar getiren adam, nasıl teknik yeterliliği olmayabilir? İhaleyi, 73 milyon 923 bin lira daha fazla fiyat veren Fortis firmasına vermişler. Söyleyeceklerim bu kadar."