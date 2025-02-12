İBB Meclisi'nde bazı taşınmazlarının satışı onaylandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, şubat ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, Emlak Müdürlüğünün teklifiyle Beykoz, Beyoğlu, Fatih, Eyüpsultan, Kağıthane, Kartal, Maltepe, Pendik, Sarıyer ve Üsküdar'da mülkiyeti İBB'ye ait parsel ve hisselerin satışı için onay istendi.

Taşınmaz satışlarına ilişkin gündem maddeleri, AK Parti'li Meclis üyelerinin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

Satışlarla ilgili söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, "Ekrem İmamoğlu tarafından belediyeye ait taşınmazlardan satışı gerçekleştirilen gayrimenkul metrekare miktarı 3 milyon 810 bin metrekaredir. Yani bu taşınmazlar satılıyor ama karşılığında İstanbullular hizmet bekliyor. Bu hizmetleri de göremiyoruz maalesef" dedi.

Bunun üzerine söz alan Hukuk Komisyonu Başkanı ve CHP'li Meclis Üyesi Melendiz Dalyan İzgi, belediyelerin kaynak sağlamak için bu tür taşınmaz satışlarına başvurabileceğini kaydetti.

İzgi, "Muhammet Bey, hizmetleri göremediğini ifade etti. Gerekirse görsel olarak da getirebiliriz. Bizim hizmetlerimizi 16 milyon kişi zaten görüyor" dedi.

Tekrar söz alan Kaynar ise "Bizim belediye hiç taşınmaz satamaz diye bir iddiamız yok. İhtiyaç varsa ve belediyenin de o taşınmaza ihtiyacı yoksa belediye taşınmaz satabilir ve buradan elde ettiği kaynakları kamunun menfaatine, yararına kullanır, konsere değil" ifadelerini kullandı.