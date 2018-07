15 Temmuz’da darbecilerin karşısına çıkmadan önce Saraçhane’deki İBB binasının önünde bulunan süs havuzunda abdest alanları sembolize eden anıtta; heykellerin el, kol, ayak, bacak ve kafa kısımları silikondan, kostüm içinde kalan kısımları ise fiberden imal edilmişti.

Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre, heykellerde gerçek insan kılı ve saçı kullanıldı, kılların her biri tek tek ekildi. Kılların deriden çıkmış izlenimi verilmesi ve yumuşak dokusu ile gerçekçi bir görünüm elde edildi. Her bir heykel için ölçüsüne uygun kostümler dikildi. Anıt için kullanılan heykeller holywood stüdyolarında kullanılan smooth on özel cilt kontakt platinum calayst silikon malzeme ile yapıldı. Heykellerin elastik yapısı sayesinde darbe ve düşmelere karşı kırılmaz ve zarar görmez yapıda olduğu açıklanmıştı. Ancak dün akşam saatlerinde heykellerden birinin başı düştü.

İBB şu açıklamayı yaptı:

İBB: ÜRETİCİ FİRMA UYARILDI

“Saraçhane 15 Temmuz Anıtı’nda yer alan heykellerden birinin başının düşmesine, olayın gerçekleştiği an müdahale edilmiştir.

Teknik değerlendirmeleri yapılmakta olan üzücü olayın tekrar etmemesi için gerekli önlemler alınmış, üretici firma uyarılmıştır.”

