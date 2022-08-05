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İBB Orkestraları Ağustos'ta 13 ilçede

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Orkestraları ağustos ayı boyunca Şişli, Üsküdar, Kadıköy, Tuzla, Esenler, Beyoğlu, Fatih, Beşiktaş, Çekmeköy, Şile, Ümraniye, Büyükada ve Bağcılar halkıyla buluşacak.

İBB Orkestraları Ağustos'ta 13 ilçede

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Orkestralar Müdürlüğü, İstanbulluları meydanlarda, parklarda, sokaklarda müzikle buluşturmaya devam ediyor. Mayıs ayında başlayan açık hava konserlerinde performansları ile göz dolduran İBB Orkestralar Müdürlüğü toplulukları ağustos ayında Şişli, Üsküdar, Kadıköy, Tuzla, Esenler, Beyoğlu, Fatih, Beşiktaş, Çekmeköy, Şile, Ümraniye, Büyükada ve Bağcılar halkıyla buluşarak yaz akşamlarına eğlence katacak. İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu, İBB Türk Halk Müziği Topluluğu, İBB Mehteranı ve İBB Bandosu’nun konserleri bu ay meydanlarda olacak.

Ücretsiz olarak gerçekleşecek konserlerin programına İBB Orkestraları sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir

PROGRAM:

8 Ağustos Pazartesi
Topluluk: İBB Bandosu
Yer: Kadıköy Rıhtımı
Saat:19.00

10 Ağustos Çarşamba
Topluluk: İBB Bandosu
Yer: Tuzla Sahil Parkı
Saat:19.00

11 Ağustos Perşembe
Topluluk: İBB Mehteranı
Yer: Esenler Cumhuriyet Meydanı
Saat:19.30

Topluluk: İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu
Yer: Esenler Cumhuriyet Meydanı
Saat:20.30

12 Ağustos Cuma
Topluluk: İBB Bandosu
Yer: Şişli Maçka Parkı
Saat:19.00

16 Ağustos Salı
Topluluk: İBB Bandosu
Yer: Beyoğlu Karaköy Metro Köprüsü
Saat:19.00

17 Ağustos Çarşamba
Topluluk: İBB Mehteranı
Yer: Fatih Gülhane Parkı
Saat:19.00

Topluluk: İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu
Yer: Fatih Gülhane Parkı
Saat:20.15

18 Ağustos Perşembe
Topluluk: İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu
Yer: Beşiktaş Sanatçılar Parkı
Saat:19.00

20 Ağustos Cumartesi
Topluluk: İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu
Yer: Çekmeköy Madenler Parkı
Saat: 20.30

23 Ağustos Salı
Topluluk: İBB Bandosu
Yer: Fatih Beyazıt Meydanı
Saat:19.00

24 Ağustos Çarşamba
Topluluk: İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu
Yer: Şile Meydanı
Saat: 20.15

26 Ağustos Cuma
Topluluk: İBB Mehteranı
Yer: Ümraniye Santral Meydanı
Saat:19.00

Topluluk: İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu
Yer: Ümraniye Santral Meydanı
Saat: 20.15

28 Ağustos Pazar
Topluluk: İBB Türk Halk Müziği Topluluğu
Yer: Adalar Büyükada
Saat: 20.30

31 Ağustos Çarşamba
Topluluk: İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu
Yer: Bağcılar Meydanı
Saat:20.00

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