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İBB Şehir Tiyatroları 35. Genç Günler açılış etkinlikleriyle başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın geleneksel olarak düzenlediği 35. Genç Günler, 9 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 20.00’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde başladı

İBB Şehir Tiyatroları

35. Genç Günler “Bensu Orhunöz ile Gülriz Sururi Şarkıları” konseriyle açıldı. Açılış etkinlikleri saat 21.00’de sahnelenen İBBŞT Genç Tiyatro’nun “Öteki Ben” oyunuyla sona erdi.

Açılış etkinliklerine İBB Şehir Tiyatroları Müdürü Necip Sedat Çakır, Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, 35.Genç Günler Sorumlusu Özgür Kaymak, Şehir Tiyatroları sanatçıları ve misafirler katıldı.

35. Genç Günler, 9-20 Mayıs 2019 tarihleri arasında 94 seans oyundan oluşan dopdolu bir programla Harbiye Muhsin Ertuğrul, Fatih Reşat Nuri, Üsküdar Kerem Yılmazer, Üsküdar Musahipzade Celal, Ümraniye, Kağıthane Sadabad ve Kadıköy Haldun Taner Sahneleri’nde seyirciyle buluşacak.

Etkinliklerde, lise gruplarının 35 seans, konservatuvarların 23 seans, üniversite tiyatro kulüp ve topluluklarının 19 seans, misafir tiyatro ekiplerinin 9 seans, İBBŞT Genç Tiyatro’nun 6 seans, İBBŞT Darülbedayi Atölyesi’nin 2 seans oyunu sahne alacak.

İBB Şehir Tiyatroları ve Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi’nin birlikte oluşturduğu 25. Bedia Muvahhid Ödülü bu yıl Şehir Tiyatroları oyuncusu Aslı Altaylar’a veriliyor. Ödül töreni, Uğurtan Atakan yönetiminde 16 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 20.45’te Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.

Genç Günler boyunca tiyatromuzun usta sanatçı, yazar ve yönetmenlerinin katılacağı atölye çalışmalarında gençlere uygulamaya yönelik eğitimler verilecek. Atölye çalışmalarının programı şöyle:

-Simel Keçicioğlu’nun 9, 10 Mayıs 2019 tarihlerinde “Oyuna Giriş-Sessiz Hayatın Psikolojisi” ve “Sahne Dövüşü Tekniklerine Giriş”

-Nihat Alpteki’nin 11 Mayıs 2019 tarihinde “Kişiselleştirmeden Kişileştirme”

-Bülent Sezgin’in 12 Mayıs 2019 tarihinde “Eğitimde Tiyatro Ve Eğitimde Dramada Alternatif Perspektifler

-Şahine Hatipoğlu’nun 13 Mayıs 2019 tarihinde “Elementleri Kullanarak Başkası Olmak”

-Bülent Emin Yarar’ın 14 Mayıs 2019 tarihinde “İçimizdeki Zenginlikler”

-Dr. Deniz Talay’ın 15 Mayıs 2019 tarihinde “Oyuncunun Sesi- Ses Terapisi”

-Pelin Elcik Yorgancıoğlu’nun 16 Mayıs 2019 tarihinde “Tiyatral Eğitimde Hareket ve Dansa Yönelik Doğaçlama Atölyesi”

-Müge Gürman’ın 18, 19 Mayıs 2019 tarihlerinde “Görünenin Ardındaki Gerçeği Keşfetme Süreci; Yönetmenlik ve Oyunculuk”

 

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