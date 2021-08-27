İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Sofokles’in yazdığı, Sabahattin Ali’nin çevirdiği, Engin Alkan’ın uyarlayıp yönettiği Antigone adlı oyunu seyirciyle buluşturuyor. Oyun, 1 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 20:30’da’nde ilk gösterimini yapacak. Oyun, 2-4 Eylül, 15-18 Eylül 2021 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde, 11 Eylül 2021 Cumartesi günü Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak.

Bireyin iktidar ve erk olgularıyla yaşadığı çelişki Antigone’nin nesilden nesile aktarılan hikâyesi kadar eski olduğunu belirten oyunun yönetmeni Engin Alkan şöyle devam ediyor: "Bu denli anonimleşmiş hikâyeyi yeniden gündeme taşırken yaşadığımız zamana ait çelişkilerinden ve toplumsal hafızamızda biriken travmalardan bağımsız düşünmemeye gayret ettim.Bu hikâyenin bize düşündürttüklerini yaşadığımız gerçeklikten bağımsız ele alarak, içinde bulunduğumuz zaman kesitinin koşullarından koparmanın hikâyeye karşı bir çeşit körlük yaratacağını düşündüm."

"Sahnede izleyeceğiniz Antigone’yi Sofokles’in ana hatlarına sadık kalarak hazırladık. Ancak bugünün problemleri üzerinden mitolojik hikâyedeki çatışkıların işaret ettiği felsefi tartışmaları bastığımız zemine göre yeniden ele aldık. Düşüncemizi berraklaştıran eklemelerle çoğu yerde orijinal metnin alt anlamlarını metin düzeyine çıkarıp, yeni alt metinler kurguladığımız bir uyarlama yapmaya çalıştık.”

Dramaturgisini Sinem Özlek’in, sahne tasarımını Barış Dinçel’in, kostüm tasarımını Eylül Gürcan’ın, ışık tasarımını Mahmut Özdemir’in, efekt tasarımını Metin Küçükyılmaz’ın, hareket düzenini Senem Oluz’un yaptığı, fotoğraflarını Sadi Ayan’ın çektiği oyunda Cengiz Tangör, Aslı Menaz, Zafer Kırşan, Özgün Akaçça, Gözde İpek Köse, Destan Batmaz, Onur Şirin rol alıyor.