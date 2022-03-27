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İBB Şehir Tiyatroları'ndan oyunlar

Her yıl 27 Mart günü kutlanan Dünya Tiyatrolar Günü, bu yıl pazar gününe denk geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’ne özel sahnelenecek 9 oyunu İstanbullularla ücretsiz buluşturuyor. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’ne özel sahnelenecek 9 oyunun biletleri kısa sürede tükendi ancak ileriki tarihlerde sahnelenecek pek çok oyun mevcut. İşte İBB oyunları...

  • 01
    İBB Şehir Tiyatroları'ndan oyunlar

    ANTİGONE

    İktidar olma gücünü arkasına alan bir tiran ile inandığı şey uğruna savaşmaktan asla vazgeçmeyen Antigone'nin değerleri karşı karşıya geliyor. Antigone'nin bu yeni uyarlaması, yeni bir bakış açısıyla seyirci karşısına çıkıyor.
  • 02
    İBB Şehir Tiyatroları'ndan oyunlar

    AY, CARMELA!

    İspanya’da Milliyetçiler ve Cumhuriyetçiler arasında geçen iç savaş dönemini anlatan oyunda, iki varyete oyuncusu Carmela ve Paulino, Franco önderliğindeki Milliyetçiler tarafından rehin alınır. Belçite şehrinin işgalini kutlayan Milliyetçiler tarafından istemedikleri bir gösteriye zorlanırlar. Bu zorlamanın sonucunda içinde bulundukları savaşı, "gösteri yapılmalı mı, yapılmamalı mı?" sorusuyla sanatı ve sanatçıyı sorgulamaları, işleri gereği güldürmeyi, eğlendirmeyi hedefleyen bu iki oyuncunun isyanları, gelgitleri, kayıpları anlatılır.
  • 03
    İBB Şehir Tiyatroları'ndan oyunlar

    CAN YELEĞİ

    Mülteci bir Anne yeterince tanımadığı bir coğrafyada, savaşın bıçak gibi kestiği eski hayatına tutunup yeni olanla baş etmeye çabalar. Aynı kaderi paylaştığı komşusu da savaşın sürüklediği ve eşitlediği diğer kadındır. Anladığımızı sandığımız, anlamak istemediğimiz, zaman zaman öfkelendiğimiz durumlarla ilk defa yüzleşebileceğimiz bir öykü. Hepimiz aynı dünyada yaşıyorken, nasıl oluyor da ötekine dönüşüyoruz?
  • 04
    İBB Şehir Tiyatroları'ndan oyunlar

    ÇIN SABAHTA

    Zengin bir ailede yetişen Güneşi, ailesinin dayatmalarından kaçarak, kendi özgür yaşamını kurmak için mütevazı bir daireye taşınır. İdeolojilerine sıkı sıkıya bağlanmış olan Güneşi’nin boşlukta debelendiği yaşamına, hemen yan dairesine taşınan Feriha girer. Ömrü boyunca hayalini kurduğu ‘damı akmayan eve’ taşınmayı nihayet başaran Feriha’nın umudu ve mutluluğu, Güneşi’nin dünyasına pek çok yenilik getirecektir.
  • 05
    İBB Şehir Tiyatroları'ndan oyunlar

    GEÇ KALANLAR

    Zamanın geri alınamayışı ile belki ilk kez o gece bu kadar acı biçimde yüzleşen bir çiftin hikâyesini, pişmanlıkları, yaşayamadıkları, söyleyemedikleri üzerinden anlatan oyun, izleyiciyi geç kalmış bir yüzleşmeyle karşı karşıya getiriyor.
  • 06
    İBB Şehir Tiyatroları'ndan oyunlar

    GÜL'E AĞIT

    Oyun, 2004 yılında kendi ailesi tarafından öldürülerek Türkiye'de işlenen töre cinayetlerinin simgesi haline gelen Güldünya’nın hikâyesi ekseninde namus, töre ve ahlak kavramlarını sorguluyor.
  • 07
    İBB Şehir Tiyatroları'ndan oyunlar

    HASTALIK HASTASI

    Argan hastalık hastasıdır. Evde bir doktor bulunursa hem istediğim zaman tedavi olurum, hem de cebimden beş kuruş çıkmaz düşüncesiyle, kızını bir doktorla evlendirmeye karar verir. Kızı ise bir başkasına âşıktır. Argan’ın sırf parasını seven karısı ise onu hem aldatmakta, hem de elinde avucunda ne varsa almaya çalışmaktadır. Evin, her şeyden haberdar olan son derece zeki ve iş bilir hizmetçisinin gönlü bu duruma razı olmaz. Hakikatin ve aşkın kazanması için elinden geleni yapar.
  • 08
    İBB Şehir Tiyatroları'ndan oyunlar

    HAYAT DER GÜLÜMSERİM

    Yıllarca olağanüstü kadın karakterlere hayat vermiş bir oyuncu, AVM yapılmak üzere yıkılacak bir sahneye veda eder. Anlatılmaya değer bulunmayan farklı sınıflardan kadınların sıcak ve aşina hayat hikâyeleri, ilk kez aktarılır.
  • 09
    İBB Şehir Tiyatroları'ndan oyunlar

    İFİGENYA

    Doğu ile Batı arasındaki ilk büyük savaş: Akha ordusu, Truva seferine çıkmak üzeredir. Birleşik ordu donanmasının sıkıştığı limandan kurtulup harekete geçebilmesi için rüzgâra ihtiyacı vardır. Başkomutan Agamemnon, Artemis’in kutsal geyiklerinden birini öldürdüğü için tanrıça da onun rüzgârını kesmiş ve herkesi bu limana hapsetmiştir. Doksandokuz kralın ordusu hastalıktan kırılırken, öfkeyle bekleyen askerlerin gözü Agamemnon’dadır. Başkomutan’ın sadece kendisi ve makamı değil, başta ailesi olmak üzere, tüm ülke tehlikededir. Agamemnon’un yapabileceği tek bir şey kalmıştır: En değerli varlığı olan kızı İfigenya’yı tanrılara kurban vermek!..
  • 10
    İBB Şehir Tiyatroları'ndan oyunlar

    İKİ EFENDİNİN UŞAĞI

    Pantolone kızını, Dottore’nin oğlu Silvio ile evlendirmeye karar vermiştir. Bunun için evinde bir tören düzenler. Gençler birbirlerine aşıktır. Ancak daha önce Pantolone'nin kızını evlendirme sözünü verdiği ve öldüğünü öğrendikleri Federico Rasponi'nin bu törene gelmesiyle işler karışır. Ama belki de birdenbire çıkagelen kişi iddia ettiği kişi değildir. Carlo Goldoni'nin İtalyan komedi tiyatrosuna kazandırdığı en seçkin örneklerden biri olan oyun, Commedia dell arte’nin temel özelliklerini bütünüyle yansıtmaktadır. Commedia dell'arte oyunlarındaki maskeli, bilindik tiplerin yerine daha gerçekçi karakterler; gevşek dokulu, yinelemelerle dolu kurgular yerine, sıkı dokulu olay örgüleri ve sonu önceden kestirilebilen farsın yerine de eğlenceli ve kendi devinimi içinde gelişmeye açık bir hava getirmiştir.
  • 11
    İBB Şehir Tiyatroları'ndan oyunlar

    KİMSE ÖYLE ŞEYLERİ KONUŞMUYOR ARTIK

    Oyun,12 Eylül darbesi dönemini en acı şekilde yaşayıp parçalanan bir ailenin bugüne uzanan hikayesini konu alıyor. Leyla, ailesinin geçmişiyle yüzleşiyor ve onların hikayesini anlatabilmek için hayatını değiştirmeyi göze alıyor.
  • 12
    İBB Şehir Tiyatroları'ndan oyunlar

    KUTLAMA

    Şehrin en lüks restoranında herkesin birbirini küçümseyerek kendi varlığını yücelttiği, ağızına geleni söylediği, evlilik, tanışma, yükselme gibi nedenlerle sözde kutlama yapılan bir akşam yemeği... Kutlama, ömrü boyunca insan hakları mücadelesi vermiş Nobel Edebiyat Ödülü sahibi, Pinter’ın son oyunu.
  • 13
    İBB Şehir Tiyatroları'ndan oyunlar

    MOBY DICK

    Genç bir denizci olan Ishmael, dünyayı görmek için Kaptan Ahab’ın balina gemisine yazılır. Balina avcısı Ahab, bir av sırasında tek bacağını kaybettikten sonra ölümüne bir intikam duygusuyla yaşar ve denizlerin en büyük, bilge canlısı beyaz balina Moby Dick’in peşinde okyanuslar geçer. Ishmael, heyecan dolu bu yolculukta, bir balina gemisi kaptanının doğayla olan içgüdüsel savaşının tragedyasına tanık olur.
  • 14
    İBB Şehir Tiyatroları'ndan oyunlar

    ÖLDÜN, DUYDUN MU?

    İntihar eden bir adamın geride bıraktığı hayatı, hatalarıyla yüzleşmesi ve sonrasında kendini tanıma süreci anlatılıyor. Oyunda ayrıca sabır, mücadele, belleksizlik gibi insanı şekillendiren pek çok kavram irdeleniyor.
  • 15
    İBB Şehir Tiyatroları'ndan oyunlar

    RÜSTEMOĞLU CEMAL'İN TUHAF HİKÂYESİ

    Demirci ustası Rüstem'in oğlu Cemal'in, Girit'te başlayıp İstanbul'da son bulan ''tuhaf'' hikayesi, meddah üslubuyla modern tiyatronun teknik olanakları birleştirilerek anlatılıyor.
  • 16
    İBB Şehir Tiyatroları'ndan oyunlar

    SEN İSTANBUL'DAN DAHA GÜZELSİN

    Bir ailenin üç kuşak kadınının sürekli değişen bir ev ekseninde birbirlerine söyleyemedikleri ve iç seslerinden oluşan bir dertlenmeyi, kendilerine bir adım mesafeden anlatıyor.
  • 17
    İBB Şehir Tiyatroları'ndan oyunlar

    TATLI KAÇIK

    Mr. Tanner ile paylaştığı evinde, çöp toplayarak yaşayan, çevresindeki her şeye sonsuz bir sevgi ve şefkatle bağlı Opal’in kendi halindeki yaşamı üç davetsiz misafirin gelişi ile umulmadık şekilde değişir. Sol, Gloria ve Brad kendi hesaplarının peşinde Opal’in huzur dolu yaşamına giriverirler. Kendi kendine yetmeyi becerse de yalnızlıktan muzdarip Opal onları hayatına almak konusunda en ufak bir tereddüt bile duymaz ancak sonsuz bir iyi niyetle evinin kapılarını açtığı misafirleri sevgilerini paylaşmak konusunda Opal kadar istekli değildirler. 1953 yılında Vern Sneider’in The Teahouse of the August Moon romanından aynı adla uyarladığı oyunu ile Pulitzer ve Tony ödülleri alan senaryo ve oyun yazarı John Patrick tarafından kaleme alınan Tatlı Kaçık (Everybody Loves Opal), Opal ve evin diğer sakinlerinin hikâyeleri üzerinden iyilikle kötülüğü karşı karşıya getiriyor ve karşılıksız sevginin, iyi niyetin iyileştirici, onarıcı yönüne dikkat çekiyor.
  • 18
    İBB Şehir Tiyatroları'ndan oyunlar

    VEBA

    Nobel Ödüllü yazar Camus’nün faşizm alegorisi olarak kaleme aldığı eserde, veba salgını sırasında yaşanan kaotik durum anlatılır. Karantina döneminde verilen mücadele, belirsizlik ve korkunun egemen olduğu bir dünya canlandırılıyor.

     
  • 19
    İBB Şehir Tiyatroları'ndan oyunlar

    YAFTALI TABUT

    Adına tarihin dipnotlarında rastlayabildiğimiz, Türkiye’nin ilk kadın oyun yazarı, kuramcı, aktivist, sosyal ve siyasi yaşamın her alanında öncü Fatma Nudiye Yalçı’nın hikâyesi. 1920’lerde başlayan mücadelesine Dr. Hikmet Kıvılcımlı ve Nazım Hikmet de eşlik ediyor.

     
  • 20
    İBB Şehir Tiyatroları'ndan oyunlar

    YATAK ODASI KOMEDİSİ

    Oyun, evliliklerinin farklı aşamalarında olan dört çiftin iç içe geçmiş hayatlarını sıra dışı ama komik bir bakışla ortaya koyuyor. Evlilik kavramı, çiftlerin tuhaf nedenlerle sarsılan ve yeniden kurulan ilişkileri üzerinden, geleneksel, alışılagelmiş kalıpların ve kuralların dışına çıkılarak irdeleniyor.

     
  • 21
    İBB Şehir Tiyatroları'ndan oyunlar

    ZEHİR

     

    Geçmişte yaşadıkları trajik kaybın ardından ayrılan çift, yıllar sonra bir araya gelmek zorunda kalır. Bu buluşma, acılı bir geçmiş hesaplaşmasına dönüşür. Karşı tarafın da neler hissettiğine dair eksik bırakılan taşlar yerine oturur. Kadın ve erkek dünyasının bakış açısına odaklanan eser Hollanda prömiyerinin ardından birçok dile çevrilmiştir.
  • 22
    İBB Şehir Tiyatroları'ndan oyunlar

    İBB'nin çocuk oyunları ise şöyle...

    BEKÇİ İLE POSTACI

    Aynı evi paylaşan iki ev arkadaşıdır Marcello ve Piero. Piero gündüzleri posta dağıtan, geceleri evde dinlenen Postacı, Marcello ise; Geceleri sokakları kollayan gündüzleri de evinde keyif yapan gece bekçisidir. Evde her eşyadan bir tane olmasına rağmen ikisi de uyumlu bir şekilde kusursuz bir düzen içinde yaşamaktadır. ikisi de aynı anda soğuk algınlığına yakalanıp evde kalınca bu düzen bozulmaya başlar. Birlikte yaşamanın, birbirinin alanına ve görüşlerine saygı duymanın ne kadar da önemli olduğunu başlarına gelen bu durum sayesinde farkına varıp ortak çözüm üreterek arkadaşlıklarının kıymetini keşfederler.
  • 23
    İBB Şehir Tiyatroları'ndan oyunlar

    BENİM GÜZEL PABUÇLARIM

    Günün birinde sirke, bir robot palyaço gelir ve sevimli palyaço sirkten kovulur. Bu kadarıyla da kalmaz, parası olmadığı için çok sevdiği pabuçları elinden alınır. Palyaçomuz pabuçlarını geri almak için iş aramaya başlar. Girdiği işlerden çocuksu duyarlılığı nedeniyle bir bir kovulur. Pabuçlarına asla kavuşamayacağını düşünüp umutsuzluğa kapıldığında, imdadına çocuklar yetişir ve onların desteğiyle pabuçlarına ulaşır. Yeniden çocuklarla birlikte kahkaha dolu gösterisini gerçekleştirmeye devam eder.
  • 24
    İBB Şehir Tiyatroları'ndan oyunlar

    BİR GÜN AYAKKABIMIN TEKİ

    Rengarenk bir mutfak... Ama her yer çok dağınık... Oyuncu mutfağı toplamaktan sıkılıp gitmeye karar verir ama ayakkabısının tekini bir türlü bulamaz. O da ne, önce ayakkabısının diğer teki, sonra mutfaktaki her şey konuşmaya başlar. Kayıp ayakkabı, Kaptan Cook'u aramaya gitmiştir ve kim bilir başından ne maceralar geçmektedir...
  • 25
    İBB Şehir Tiyatroları'ndan oyunlar

    ELMA KURDU KIRTIK

    Zamanın birinde çok yaşlı kocaman bir elma ağacı varmış. Rüzgarda tatlı tatlı sallanan bu ağaç, çevresindekilere gölge yapar onları güneşten korurmuş. İnsanlar o ağaçtan güzel elmalar toplar sevdiklerine dağıtırmış. Sadece insanlar mı? Hayvanlar da çok severmiş bu ağacı, hatta bir çoğunun evi bu ağaçmış. Karıncalar, arılar, kelebekler, çekirgeler, kuşlar... Hepsi bu ağaçta birlikte yaşar, şarkılar söylermiş. İşte Elma Kurdu Kırtık da bu ulu elma ağacında yaşarmış. Kırtık, bir gün hayal ettiği mükemmel elmayı bulmak için yola koyulmuş. Sahip olduklarının değerini bilmeyen, arkadaşlarını ve komşularını hor gören Kırtık bu yolculukta mükemmel elmaya ulaşmak yerine çok daha kıymetli bir şeyin farkına varmış...
  • 26
    İBB Şehir Tiyatroları'ndan oyunlar

    HERKES SİHİRBAZ OLACAK

    Ünlü sihirbaz Zubi’nin öğrencileri “usta”lığa geçip onun sihirli şapkasını almanın hayalini kurarlar. Zubi, sihirli şapkanın yeni sahibini belirlemek için bir yarışma düzenler. İllüzyon gösterileriyle ilerleyen oyunda, hedefe ortaklaşa ilerlemenin önemi anlatılıyor.
  • 27
    İBB Şehir Tiyatroları'ndan oyunlar

    KARAGÖZ ÇİFTLİK BEKÇİSİ

    Karagöz uzun zamandır işsizdir ve iş aramaktadır. Sonunda kendisine bir çiftlikte iş bulur. İşi hayvanların bakımını yapmaktır. Ama ortada bir sorun vardır. Karagöz, hayvanları tanımamaktadır.

     
  • 28
    İBB Şehir Tiyatroları'ndan oyunlar

    RÜYA

     

    Hayvanat bahçesini ziyaret eden Özgür, doğal yaşam alanlarından kopartılıp kafese konan hayvan dostlarını rüyasında görür. Artık harekete geçme zamanıdır ve Özgür onları kurtarmakta kararlıdır.

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